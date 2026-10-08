A la cárcel alias ‘La Morocha’, señalada de ordenar el secuestro de una pareja en Caquetá

Justicia

Un juez de control de garantías envió a prisión a Diana Milena Agudelo Salazar, alias ‘La Morocha’, presunta cabecilla del autodenominado Frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, quien habría ordenado el secuestro de una pareja en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá).

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El juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la investigación, la pareja habría permanecido retenida durante 11 días por oponerse a los intereses del grupo armado ilegal.

Según la Fiscalía General de la Nación, “el 18 de marzo de 2026, durante una reunión comunitaria en la vereda Camelia, la mujer increpó a las víctimas y pidió a su estructura retenerlas y llevarlas a una vivienda ubicada en un sector conocido como Nueva Ilusión”.

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Las víctimas lograron escapar tras un descuido de sus captores y regresaron a su residencia. Sin embargo, posteriormente, hombres armados llegaron hasta la vivienda y amenazaron a la familia.

“A ese punto llegaron hombres armados que, por instrucción de alias La Morocha, presuntamente le ordenaron abandonar la región con sus cuatro hijos menores de edad”, señaló la Fiscalía.

Las pruebas

La Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que indicarían que alias ‘La Morocha’ estaría a cargo, desde 2023, de la organización de masas y la búsqueda de recursos para las disidencias de las Farc.

Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso señaló que Agudelo Salazar “sería la encargada de imponer normas de comportamiento a las comunidades, definir horarios para la movilidad y coordinar actividades extorsivas”.

La mujer fue capturada en una acción conjunta con la Policía Nacional, realizada en la vereda Zabaleta Alta, en Cartagena del Chairá. En el mismo procedimiento fueron detenidos Maicol Daniel Calle Pachón y Adonai Osorio Yusunguaira.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta y munición.

Finalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias ‘La Morocha’ los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y terrorismo; secuestro simple; desplazamiento forzado agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.