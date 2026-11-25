La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de José Francisco Valle Pilia, ciudadano ítalocostarricense e investigador en agroecología, al considerar que su vida e integridad se encuentran en situación de gravedad y urgencia.

La decisión quedó consignada en la Resolución 94/2026, emitida el 22 de noviembre de 2026, luego de evaluar la información presentada por los solicitantes y las actuaciones adelantadas por el Estado colombiano para establecer su paradero.

De acuerdo con la información entregada a la Comisión, Valle Pilia fue víctima de secuestro extorsivo el 1 de mayo de 2025, presuntamente por integrantes de un grupo delictivo organizado en el departamento del Valle del Cauca. Desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su ubicación ni sobre su situación actual.

En 2026, los solicitantes reportaron la existencia de presuntas pruebas de vida que indicarían que el ciudadano estaría bajo custodia de un grupo delictivo o armado en Colombia.

Asimismo, el Estado informó a la CIDH sobre las diligencias de búsqueda y localización, el fortalecimiento de las investigaciones, la activación de mecanismos de búsqueda y las acciones de coordinación entre las entidades competentes.

La Comisión advirtió que, pese a que han transcurrido más de 17 meses desde su secuestro, las investigaciones no han permitido esclarecer lo ocurrido ni establecer su paradero. También tuvo en cuenta la posibilidad de que Valle Pilia continúe con vida y aún no haya sido rescatado.

¿Qué le pidió la CIDH al Estado colombiano?

La CIDH solicitó al Gobierno colombiano adoptar medidas para proteger la vida y la integridad personal de José Francisco Valle Pilia. Además, pidió redoblar los esfuerzos para determinar su situación y ubicación, para poder garantizar su liberación y seguridad.

La Comisión también solicitó que las medidas sean concertadas con sus familiares y representantes, quienes deberán recibir información constante sobre las gestiones adelantadas. Adicionalmente, requirió reportes sobre las acciones investigativas relacionadas con los hechos que motivaron la adopción de estas medidas.