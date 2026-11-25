Caracol Radio conoció detalles de la operación de inteligencia y negociación que permitió la liberación de las personas que permanecían retenidas en el almacén de cadena Éxito, en el barrio La Castellana de Cartagena, desde la mañana del 24 de noviembre hasta la madrugada de este miércoles 25 de noviembre.

Fuentes de alto nivel le explicaron a Caracol Radio que, a las 8:23 de la mañana del martes, tres sujetos ingresaron por la puerta trasera destinada al ingreso de empleados del almacén de cadena.

En ese punto, inmovilizaron a seis trabajadores que se encontraban en el lugar, los hicieron arrodillar, utilizaron armas traumáticas y les pusieron sunchos para sembrar temor y evitar cualquier reacción.

La acción delictiva dejó inicialmente a 85 personas atrapadas. En pocos minutos se logró la liberación de 11 de ellas, por lo que quedaron 74 rehenes durante las primeras horas de la toma.

La situación activó a la cúpula de la Policía Nacional, que se puso al frente de la investigación y de las acciones para lograr la liberación de las personas retenidas. La operación contó con la intervención de la dirección general de la institución, encabezada por el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña; el subdirector, mayor general Norberto Mujica Jaimes, y el jefe nacional del Servicio de Policía, mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos.

Desde Bogotá, un equipo de negociación del Gaula salió rumbo a Cartagena para establecer los mecanismos que permitieran interlocutar con los captores.

Sin embargo, el trabajo del Gaula durante esa tarde se concentró en la recolección de información de inteligencia y en ejercer presión psicológica, una estrategia que buscaba llevar a los delincuentes a cometer errores que facilitaran la liberación de quienes permanecían cautivos.

Fue al mediodía cuando los delincuentes tuvieron contacto con el Gaula a través de un celular y exigieron 7.000 millones de pesos para dejar sanos y salvos a los clientes del supermercado.

A medida que avanzaban las horas y no recibían respuesta a su exigencia económica, los delincuentes comenzaron a ampliar los plazos para el desembolso del dinero.

Inicialmente, se comunicaron a las 12 del mediodía. Posteriormente, volvieron a hacerlo a las 3:00 p. m. y, en ese momento, establecieron un último plazo: las 6:00 de la mañana de este 25 de noviembre.

Sin embargo, detrás de esa aparente negociación se desarrollaba una estrategia de inteligencia que buscaba desgastar psicológicamente a los delincuentes mediante diferentes mecanismos.

Entre las acciones implementadas estuvieron los sobrevuelos de un helicóptero sobre el techo del Éxito y las simulaciones de una posible entrada de la fuerza pública por esa zona, acompañadas de fuertes pisadas para hacerles creer que se preparaba una intervención.

Esto, pese a que la Policía era consciente de que los delincuentes podían tener a su disposición diferentes insumos, como comida y agua, dentro del almacén.

También ejercieron presión mediante la desconexión del servicio de agua y del aire acondicionado.

El equipo de rescate en medio de las labores de inteligencia logró ingresar cámaras espías dentro del establecimiento de comercio.

Uno de los hechos más llamativos es que, durante las cerca de 20 horas que duró la retención, los delincuentes consumieron bebidas alcohólicas. Las autoridades encontraron al menos tres botellas de Sello Azul abiertas.

Finalmente, hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles, la operación terminó con la captura de 2 de los 3 presuntos responsables y la muerte de otro de los señalados, quien habría sido el jefe del grupo delincuencial.

Entre los nombres que han trascendido sobre los capturados están Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años. La identidad del hombre abatido ha sido relacionada con Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, aunque las circunstancias y la identificación deben ser confirmadas oficialmente por Medicina Legal.

La esposa del presunto jefe de los delincuentes

Durante la mañana de este miércoles, Indira Lambis, esposa de Jailer Humberto Muñetón Zapata, acudió a medios de comunicación para preguntar por el paradero de su esposo, a quien aseguró haber perdido de vista desde la mañana del martes.

Según su relato, a las 8:12 de la mañana recibió un último mensaje de él, en el que le informó que iba a ingresar al Éxito a comprar buñuelos y que luego pasaría por ella para llevarla a la oficina.

Lambis explicó que, al no recibir más comunicaciones, comenzó a llamarlo y a enviarle mensajes, sin obtener respuesta. Posteriormente, acudió a las autoridades para intentar establecer si su esposo se encontraba entre las personas retenidas.

¿El objetivo era un carro de valores?

Sobre esta hipótesis, que ha sido ampliamente divulgada, la fuente reservada que entregó la información a Caracol Radio aseguró que todavía no es posible establecer con exactitud si esa era la razón por la cual los delincuentes ingresaron al supermercado de cadena.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer el propósito de la incursión, la planeación del hecho y las circunstancias que llevaron a la retención de decenas de personas en el establecimiento comercial.

Lea también : Con todos los rehenes liberados y un secuestrador muerto finaliza operativo en el Éxito de Cartagena

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: