Justicia

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que las armas utilizadas por los presuntos delincuentes que secuestraron durante más de 17 horas a un grupo de personas en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, tras el frustrado hurto a un camión de valores, eran una escopeta traumática, dos pistolas traumáticas, dos pistolas de juguete y artefactos explosivos simulados.

Caracol Radio conoció que los presuntos delincuentes que habrían participado en el secuestro masivo serán presentados en las próximas horas ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

En el marco de las audiencias concentradas, un fiscal les imputará los delitos de secuestro extorsivo, tentativa de hurto y lesiones personales, entre otros delitos.

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La Fiscalía solicitará que se les imponga una medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que los detenidos representan un peligro para la sociedad.

En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía por el secuestro de 68 personas en Cartagena, se estableció que los presuntos responsables utilizaron una escopeta traumática, dos pistolas traumáticas, dos pistolas de juguete y artefactos explosivos simulados.

Se espera que en las próximas horas se realicen interrogatorios para verificar si las personas que fueron liberadas durante el operativo de las autoridades son efectivamente víctimas de estos hechos o si tendrían algún vínculo con los presuntos secuestradores.

¿Quiénes son los capturados?

John Albeiro Mejía Blandón y Juan Camilo Torres Manco.