Capturan a alias ‘La Morocha’, señalada cabecilla de las disidencias en Cartagena del Chairá

Neiva

Un amplio operativo militar desplegado, este martes 6 de octubre, en zona rural de Cartagena del Chaira, Caquetá, habría permitido la captura de Diana Milena Agudelo Salazar, conocida con el alias de ‘La Morocha’. Era señalada de delitos de extorsión, homicidio y reclutamiento a menores.

El operativo se desarrolló específicamente en la vereda Zabaleta, donde, según información, la mujer habría sido ubicada y detenida hacia las 7:00 de la mañana, en medio del procedimiento adelantado por ejercito y policía en este sector rural.

Alias ‘La Morocha’ era considerada por las autoridades como una persona de interés y figuraba en el cartel de los más buscados. Además, se le señalaba de ejercer como cabecilla de una comisión del GAOR de la estructura ‘Rodrigo Cadete’, vinculada a las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Por información que condujera a su ubicación y captura, las autoridades habían establecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Agudelo Salazar sería, además, hermana del abatido jefe del frente 33, conocido con el alias de ‘Urías’.