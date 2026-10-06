Capturan a alias ‘La Morocha’, señalada cabecilla de las disidencias en Cartagena del Chairá
La mujer fue detenida junto a otro hombre durante un operativo militar realizado en zona rural del municipio.
Neiva
Un amplio operativo militar desplegado, este martes 6 de octubre, en zona rural de Cartagena del Chaira, Caquetá, habría permitido la captura de Diana Milena Agudelo Salazar, conocida con el alias de ‘La Morocha’. Era señalada de delitos de extorsión, homicidio y reclutamiento a menores.
El operativo se desarrolló específicamente en la vereda Zabaleta, donde, según información, la mujer habría sido ubicada y detenida hacia las 7:00 de la mañana, en medio del procedimiento adelantado por ejercito y policía en este sector rural.
Alias ‘La Morocha’ era considerada por las autoridades como una persona de interés y figuraba en el cartel de los más buscados. Además, se le señalaba de ejercer como cabecilla de una comisión del GAOR de la estructura ‘Rodrigo Cadete’, vinculada a las disidencias de alias ‘Calarcá’.
Por información que condujera a su ubicación y captura, las autoridades habían establecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Agudelo Salazar sería, además, hermana del abatido jefe del frente 33, conocido con el alias de ‘Urías’.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...