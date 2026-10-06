‘La Morocha’ presionaba a comunidades para coordinar un paro en Caquetá, según el Ejército

Alias ‘La Morocha’, capturada en una operación de inteligencia de la Policía y el Ejército, sería la responsable de coordinar y financiar un paro armado previsto para el próximo 14 de octubre en Caquetá, con posible influencia en otras zonas del país. Así lo reveló en Caracol Radio el general Juan José Guzmán, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional.

El oficial aseguró que la mujer venía manejando funciones de “dirección, financiación y extorsión” dentro de la estructura criminal Rodrigo Caet y que estaría detrás de la convocatoria del paro.

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“Hay una información que se viene manejando con inteligencia y con personas que son allegadas a la institución, donde estaría vinculada a las comunidades, constriñéndolas, presionándolas para que salgan el día 14 de octubre a realizar un paro nacional armado”, explicó el general Guzmán.

Según el comandante de la Sexta División, el paro se realizaría principalmente en Caquetá, pero tendría “influencia en las principales capitales como es Bogotá”.

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El general también señaló que alias ‘La Morocha’ habría dado instrucciones directamente a presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes de la región, además de encargarse de la logística y de las presiones para que las comunidades participaran.

“Ella estaba dando órdenes directamente a las acciones, a los presidentes de Acción Comunal, a los líderes de la región, donde ella apoya con toda la parte logística, igualmente apoya con todo lo que tiene que ver con el constreñimiento y la pronunciación hacia el Gobierno Nacional”, indicó.

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La convocatoria, de acuerdo con la información de inteligencia citada por el Ejército, se habría realizado mediante redes sociales y llamadas telefónicas a presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes de la región.

“Realizando algunas llamadas a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los líderes de las juntas y líderes de la región, de forma personal, en algunos puntos que ya los teníamos identificados, los hacía ir hasta estas áreas lejanas con el fin de coordinar y poder llevar a cabo este mal llamado paro para el día 14 de octubre”, afirmó el general Guzmán.

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