Por solicitud de la defensa de Ricardo Leyva, la acusación se aplazó para el 15 de octubre

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que se aplazó hasta el jueves 15 de octubre el traslado del escrito de acusación contra el reconocido empresario de conciertos en Colombia, Ricardo Leyva.

Según se conoció, el aplazamiento se produjo por solicitud de la defensa de Leyva, quien será llevado a juicio por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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Los hechos por los que Leyva está siendo investigado se relacionan con las presuntas agresiones físicas y psicológicas que habría ejercido contra su exesposa, Karen Santos, quien lo denunció públicamente en 2025.

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Cabe recordar una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de traslado del escrito de acusación al empresario Ricardo Leyva Páez, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Este proceso se adelanta bajo los términos de la Ley 1826 de 2017, que establece el Procedimiento Penal Especial Abreviado.