Capturados seis presuntos integrantes de las disidencias armadas

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander están advirtiendo sobre el recrudecimiento de la guerra entre actores ilegales por enfrentamientos entre integrantes del Eln y las disidencias armadas farc.

Los recientes hechos que cobran la vida de tres personas en la zona rural de Tibú y las recientes capturas de presuntos integrantes que estarían planeando acciones violentas, son las acciones que para los investigadores judiciales advierten esta situación.

Un operativo reciente de las autoridades en el municipio de Tibú, en el barrio La Cañaguatera dejó al descubierto al parecer los planes que tendría un grupo de personas, presuntos integrantes de las disidencias armadas.

En la acción las autoridades capturaron seis personas, hallaron un fusil y elementos que al parecer comprometerían a estas personas con el grupo ilegal que delinque en la zona.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Tibú es uno de los municipios más afectados por la violencia que se ha venido registrando desde hace más de 20 meses por enfrentamientos entre grupos ilegales, ELN y Farc.