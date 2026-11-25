La Gobernación cuenta con una bolsa de recompensas de $400 millones para incentivar las denuncias y prevenir las violencias contra las mujeres.

Justicia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, reveló que entre enero y septiembre de este año se realizaron cerca de 64.000 valoraciones por hechos de violencia contra las mujeres en Colombia.

De acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario, de las 20.000 valoraciones practicadas por presuntos delitos sexuales, el 80 % correspondió a menores de 17 años.

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“Durante 2026, la violencia sexual representó el 60,5 % de todas las violencias no fatales registradas en niñas. En otras palabras, seis de cada diez casos de violencia reportados contra niñas correspondieron a agresiones sexuales. Además, cerca de dos de cada tres hechos ocurrieron dentro de una vivienda, escenario que debería representar protección y seguridad”, señaló la entidad.

Los hechos de violencia sexual se presentan entre los círculos más cercanos: familiares y personas conocidas concentran aproximadamente el 73 % de los presuntos agresores registrados en niñas.

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Desapariciones

El director de Medicina Legal señaló que La situación más preocupante se refleja en las desapariciones.

“Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 2.634 desapariciones de niñas y adolescentes, frente a 887 casos reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 197 %”, afirmó.

También explicó que siete de cada diez registros de mujeres desaparecidas en Colombia durante 2026 correspondieron a niñas y adolescentes. Al 10 de octubre de 2026, 1.574 de estas menores continuaban registradas como desaparecidas.