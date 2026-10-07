Organizaciones piden reunión con De la Espriella por alto número de mujeres asesinadas en Atlántico

La violencia contra las mujeres mantiene una cifra alarmante en el Atlántico. De acuerdo con un registro elaborado por el Observatorio Realidad y Justicia VBG, durante lo corrido de 2026 se han documentado 63 mujeres asesinadas en diferentes municipios del departamento, con corte al 2 de octubre.

La recopilación, realizada por la psicóloga Ruth Mery Pareja Benítez, fue construida a partir de información publicada en medios de comunicación, redes sociales y secciones judiciales de la prensa.

Los casos registrados corresponden a mujeres y niñas de diferentes edades. Entre las víctimas aparecen adolescentes y menores de edad, así como mujeres adultas y adultas mayores. El listado incluye homicidios ocurridos en Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa, Sabanagrande, Sabanalarga, Galapa, Ponedera, Polonuevo, Puerto Colombia, Campo de la Cruz, Repelón y Usiacurí, entre otros municipios del Atlántico.

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Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones que hacen seguimiento a la violencia basada en género es que varios de los casos permanecen sin esclarecer, mientras que otros son señalados como presuntos feminicidios o se encuentran relacionados con ataques sicariales.

Entre las víctimas registradas se encuentran mujeres jóvenes como Carmen Andrea Hernández Pérez, de 23 años; Dayana Marcela Morales Meza, de 17; Landry Jhoana Yépez Estrada, de 26; y las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keila Nicol Hernández Noriega, de 17, asesinadas en Malambo.

El registro también incluye a mujeres de mayor edad, como María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, cuyo caso es señalado como feminicidio; Ana Cecilia Castro Bernal, de 63 años, e Ingrit Margaret Ramos, de 61 años, entre otras.

Feminicidio y violencia contra las mujeres

La lista evidencia diferentes modalidades y circunstancias de muerte. Algunos casos aparecen identificados como presuntos feminicidios, mientras que otros estarían relacionados con acciones sicariales, ataques con arma de fuego y hechos violentos que todavía son materia de investigación.

Entre los casos señalados expresamente como feminicidio aparecen Landry Jhoana Yépez Estrada, asesinada en Baranoa, y María de los Reyes Herrera Ospino, cuyo crimen ocurrió en Barranquilla. También figura Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años, cuyo caso es reportado como presunto feminicidio.

El registro advierte además sobre mujeres asesinadas en hechos que aún no han sido esclarecidos. Entre ellos se encuentra una mujer en condición de calle hallada en el sector de la Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla, así como otra víctima cuya identidad permanece sin establecer y que, según la información recopilada, habría sido arrojada desde una motocicleta.

También aparecen casos de mujeres que fallecieron después de permanecer hospitalizadas debido a heridas sufridas en ataques violentos. Es el caso de Kira Paola Meola Pernet, de 30 años, quien falleció el 4 de abril después de resultar herida en un atentado ocurrido el 12 de marzo, y Yudelkys Geraldine Martínez, de 41 años, quien murió después de permanecer 24 días en una unidad de cuidados intensivos.

Niñas y adolescentes entre las víctimas

Uno de los elementos más graves del registro es la presencia de menores de edad entre las víctimas.

Además de Dayana Marcela Morales Meza, de 17 años; Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14; Keila Nicol Hernández Noriega, de 17; y Luzdary Michelle Guerrero Corro, de 17 años, el listado registra otros casos de adolescentes asesinadas durante el año.

Entre ellos figura Harianny Carolay Mantilla Rincón, de 16 años, asesinada en Barranquilla; Daríanis Carolina Vásquez Rojano, de 17 años, víctima de un hecho ocurrido en Rebolo, y Shayleth Díaz, de 15 años, quien habría muerto en medio de una acción sicarial por una bala perdida.

El registro también incluye el caso de Celeste Valentina Osorio Duque, de 3 años, en Polonuevo.

Organizaciones piden reunión con el Gobierno

Ante el aumento de los casos y la preocupación por la violencia contra las mujeres, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han solicitado una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, con el propósito de plantear la situación que enfrenta el Atlántico y exigir acciones concretas para prevenir los asesinatos de mujeres y fortalecer la respuesta institucional.

Las organizaciones consideran necesario que los casos sean investigados con enfoque de género, que se esclarezcan los homicidios que permanecen sin resolver y que se adopten medidas de prevención y protección para mujeres y niñas en riesgo.

La cifra de 63 mujeres asesinadas en 2026, según el registro del Observatorio Realidad y Justicia VBG, representa una señal de alerta para las autoridades y la sociedad. El propio observatorio advierte que se trata de una recopilación basada en fuentes de prensa, redes sociales y judiciales, por lo que algunos casos pueden estar sujetos a actualización o modificación conforme avancen las investigaciones oficiales.