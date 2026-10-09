Cerca de 258 mil usuarios de Air-e serán sancionados por incrementar el consumo de energía. Así lo dio a conocer la empresa Air-e Intervenida, quien sostuvo que estos usuarios superaron el umbral establecido e incrementaron sus consumos.

Por otra parte, 800.000 usuarios lograron mantener sus consumos, de los cuales 396 mil usuarios consumieron por debajo de su meta individual.

Ramiro Castilla Andrade, agente Especial de Air-e Intervenida, indicó que “estos resultados demuestran que existe un amplio margen para continuar fortaleciendo la cultura del uso eficiente de la energía en los hogares, comercios y empresas”.

Oyentes de Caracol Radio mostraron en desacuerdo con esta medida, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en esta zona del país.

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¿Cómo se calcula el cobro adicional?

La empresa Air-e Intervenida indicó que “la meta individual de consumo permite a cada usuario conocer el nivel de energía que debe procurar no superar durante el periodo establecido”

Asimismo, manifestó que “cuando el consumo se ubica por debajo del 90 % de la meta individual, el usuario puede ser beneficiario de un incentivo al finalizar el programa, de acuerdo con las condiciones establecidas por la CREG”.

“Si el consumo permanece entre el 90 % y el 110 % de la meta, el usuario se encuentra en una franja neutral. En este escenario no se genera incentivo ni cobro adicional asociado al programa y se mantienen las condiciones tarifarias habituales”, indicó la empresa.

Por último, detalló que “cuando el consumo supera el 110 % de la meta, puede generarse un cobro adicional. Este valor no se aplica sobre la totalidad de la energía consumida, sino únicamente sobre los kilovatios hora que superen el umbral establecido”.