¿Qué alimentos bajaron de precio en la Central de Abastos del Caribe?: entérese aquí

Un total de 720 toneladas de alimentos ingresaron hoy a Granabastos, fortaleciendo el abastecimiento para Barranquilla y otros municipios de la región Caribe.

De acuerdo con la gerente de Granabastos, Fabiola Elías, el comportamiento general del mercado ha sido favorable y responde a la dinámica productiva nacional.

“Hoy podemos decirles que llegaron 720 toneladas de alimentos donde podemos encontrar productos que han subido y otros productos que han bajado. Esto corresponde a la dinámica productiva nacional”, señaló Fabiola Elías, gerente de Granabastos.

Entre los productos que registraron una disminución en sus precios están el cilantro, el tomate y la espinaca. También se destaca la tendencia a la baja de la uchuva, producto que mantiene su dinámica de exportación.

“Bajaron productos como el cilantro, el tomate, la espinaca y sigue bajando la uchuva, y eso nos complace mucho porque es un producto que está en exportación”, explicó Elías.

Otros productos subieron de precio

En contraste, algunos alimentos presentaron incrementos, entre ellos la habichuela Santander, el brócoli, la cebolla roja peruana y el frijol verde.

Pese a estas variaciones, desde Granabastos aseguran que se mantiene un adecuado nivel de abastecimiento para la región Caribe y resaltan que la reducción en el precio de varios productos beneficia tanto a comerciantes como a consumidores.

“La gran central de abasto sigue reportando abastecimiento para toda la región Caribe”, afirmó la gerente.

Finalmente, Elías invitó a los consumidores a realizar sus compras en la central mayorista y destacó que allí pueden encontrar alimentos frescos y a mejores precios.