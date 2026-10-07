Golpe a ‘Los Porteños’: presunto cabecilla, señalado de 14 homicidios, fue capturado

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de alias ‘Salchichón’ y alias ‘El Mono’, señalados como presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los Porteños’, que tendría injerencia principalmente en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Las capturas se realizaron en el marco de la Operación Cazador, adelantada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y mediante labores de inteligencia, investigación criminal y acciones operativas.

Captura de alias ‘Salchichón’

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Salchichón’ sería el presunto cabecilla principal de la estructura. Las investigaciones indican que anteriormente habría pertenecido al Clan del Golfo, donde presuntamente habría ejercido como cabecilla de zona, para posteriormente asumir el liderazgo de “Los Porteños”.

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Según la información entregada por la Policía, ‘Salchichón’ registra siete anotaciones judiciales por delitos como homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, desaparición forzada y violencia intrafamiliar.

Además, las autoridades señalan que estaría presuntamente relacionado con 14 homicidios, casos que serían objeto de investigación y que estarían asociados a disputas por el control territorial y de rentas ilícitas relacionadas con la extorsión y el tráfico local de estupefacientes.

También capturaron a alias ‘El Mono’

En el mismo operativo fue capturado alias ‘El Mono’, quien, según las autoridades, tendría un vínculo familiar con “Salchichón” y cumpliría funciones dentro de la misma organización.

Este hombre registra dos anotaciones judiciales, una por homicidio y otra por falsedad marcaria, ambas correspondientes a 2025.

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La investigación señala que ‘El Mono’ sería uno de los principales dinamizadores del tráfico local de estupefacientes en Puerto Colombia y que presuntamente cumpliría funciones relacionadas con homicidios selectivos.

Armas, droga y otros elementos incautados

Durante los procedimientos, las autoridades reportaron la incautación de una pistola Glock calibre 9 milímetros, 43 cartuchos, un proveedor para fusil AK-47, ocho teléfonos celulares y dinero en efectivo.

También fueron encontrados cinco prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, diferentes cantidades de marihuana, fenacetina y cocaína, además de un motor fuera de borda de 200 caballos de fuerza.

Para la Policía, estas capturas afectan la capacidad de mando, coordinación y operación de ‘Los Porteños’, particularmente en actividades relacionadas con homicidios, extorsión y tráfico local de estupefacientes en Puerto Colombia y sectores aledaños.

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, aseguró que las autoridades continuarán desarrollando acciones focalizadas contra las estructuras que generan violencia y manejan economías ilícitas.

“Estamos desarrollando acciones contundentes, estratégicas y focalizadas contra quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, señaló la oficial, quien destacó el trabajo articulado de las diferentes capacidades institucionales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que continuará fortaleciendo las labores de investigación criminal y los operativos contra las organizaciones que buscan consolidar actividades ilícitas y generar violencia en Barranquilla y su área metropolitana.