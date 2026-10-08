¿Shakira estará en el Carnaval de Barranquilla 2027?: esto dijo a los hacedores en España

Durante el encuentro, Diana Acosta, directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., aprovechó para extenderle una invitación a la cantante: “Shaki, en nombre del alcalde Alejandro Char, te esperamos en tu tierra y en el Carnaval 2027, del 6 al 9 de febrero, para que vivas la magia de tu Barranquilla”.

La respuesta de Shakira generó sonrisas entre los presentes y dejó abierta la posibilidad de verla nuevamente disfrutando de la fiesta más importante de su tierra. “Solo necesito una marimonda, ¡una de ellas seré yo!”, respondió entre risas la barranquillera.

Shakira se reencontró con los hacedores

A pocos días de cerrar su residencia en Madrid, en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira protagonizó un emotivo encuentro con 130 hacedores del Carnaval de Barranquilla que han llevado la música, las danzas y las tradiciones de su tierra a sus conciertos en España.

“Gracias por traer toda esa alegría barranquillera cada noche aquí. Un pedacito de mi tierra, de la cultura con la que crecí y de la que me siento orgullosa”, expresó la artista durante el encuentro, en el que compartió con Marimondas del Barrio Abajo, la cumbiamba La Gigantona, el Cipote Garabato, la Corporación Artística Nativos, Son Calimba y la danza del Congo Grande.

Barranquilla, presente en Madrid

Durante cerca de 30 minutos, Shakira compartió con los hacedores, recibió un machete tradicional elaborado por artesanos del Carnaval y lució un sombrero vueltiao, reafirmando el vínculo con sus raíces.

El alcalde Alejandro Char también destacó el encuentro y aseguró que la artista llevó a Madrid una muestra de la identidad barranquillera. “Shakira le demostró a Madrid que en Barranquilla se baila así, se disfruta así y se vive el Carnaval así. ¡Qué orgullo!”, señaló.

Por ahora, la participación de Shakira en el Carnaval de Barranquilla 2027 no ha sido confirmada, pero su respuesta a los hacedores dejó una expectativa entre quienes sueñan con verla nuevamente en la fiesta de su ciudad.