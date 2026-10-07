Teófilo Gutiérrez le respondió a los que ven al Junior eliminado: “Nos quieren en las finales”

Junior quedó con un margen de error casi nulo luego de acumular en sus últimos dos partidos derrotas ante Nacional y Bucaramanga. El conjunto Tiburón sigue hundido en la tabla de posiciones con apenas 9 puntos de 33 jugados, para un rendimiento del 27%. La clasificación parece improbable, pero desde la interna del plantel son optimistas con conseguirla.

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El cuadro barranquillero le quedan 8 partidos por jugar (24 puntos en disputa). Históricamente, para clasificar a cuadrangulares, el número mágico suele ser 29 o 30 unidades, por lo que deberán sumar 21 puntos si quieren tener algo más de tranquilidad de cara a lograr el objetivo.

Lo anterior reduce el margen a permitirse una derrota más y ganar el resto de los 7 partidos, una situación que quedaría muy cercano de lo épico en el equipo barranquillero.

Teófilo Gutiérrez, optimista con la clasificación

El capitán atendió a la rueda de prensa que organizó el equipo previo al partido del próximo sábado ante Internacional de Bogotá en el Romelio Martínez. Teo le dejo un mensaje a los que ven al equipo eliminado, pero también fue optimista para con las aspiraciones que tienen en el plantel.

“Tenemos que estar focalizados en el partido del sábado, que será clave. Disfrutarlo al máximo, que se preocupen los demás por su equipo. Ellos nos transmiten mucha energía a nosotros y lo estamos sintiendo, la energía de otros rivales y es muy respetado, porque el fútbol es folclor. Ellos han ganado un partido y nos han transmitido una energía muy positiva: ellos nos quieren en las finales, por más que hablen, su corazón quiere que estemos en las finales. Las críticas o los mensajes, tenemos que saber interpretarlos y recibirlos con humildad”, dijo al respecto Gutiérrez.

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Del mismo modo, manifestó que tomará las riendas en esta situación que atraviesa el equipo. “En estas instancias del campeonato me toca tomar la bandera a mí, sabiendo que nos quedan 7-8 partidos. Y voy a llevar a mi equipo a las finales. No tengo duda de eso. A parte porque son buenos jugadores y confío mucho en el entrenador, en la capacidad de cada jugador al rematar los torneos y junior está acostumbrado a eso, así que eso es un plus para nosotros”.

Entretanto, apeló a que los dos partidos que tiene aplazados el equipo serán claves para recomponer el camino y acercarse a los ocho.

“Nosotros tenemos uno o dos partidos menos que los que están arriba. Ganando esos dos juegos nos trepamos al noveno puesto. Y ya estando ahí es otra historia. Estos dos partidos que vienen de local —ante Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira— van a ser muy importantes. Los rivales no quieren que Junior esté en los ocho, lo han manifestado, y eso es imprudente, porque nos eleva el rendimiento”, aseguró.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA

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