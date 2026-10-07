Alcalde Alejandro Char designó a coronel (RP) Nicolás Martín como nuevo jefe de Seguridad

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, posesionó al nuevo jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nicolás Aníbal Martín Eljadue, quien es Coronel de la Reserva Policial (RP) experto en seguridad con énfasis en inteligencia estratégica, táctica, operacional y contrainteligencia de estado.

El funcionario, oficial de la Reserva de la Policía Nacional con más de 27 años de servicio, tiene experiencia en inteligencia estratégica, táctica y operacional, contrainteligencia e investigación criminal.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó el perfil de Martín Eljadue y aseguró que su experiencia será un aporte a la estrategia de seguridad que se viene coordinando con el Gobierno nacional.

“Estoy muy complacido de tener a mi coronel en uso de su buen retiro, dirigiendo la Oficina de Seguridad del Distrito de Barranquilla”, manifestó Char durante el acto de posesión.

El mandatario señaló que la designación hace parte de un trabajo conjunto para fortalecer las capacidades de inteligencia y seguridad en el territorio.

“Esto es una estrategia que se ha trabajado de la mano con el Gobierno nacional y hace parte de ese grupo de inteligencia que hoy comanda la seguridad de Colombia”, afirmó.

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A través de su cuenta en X, Char también resaltó la experiencia del nuevo funcionario en inteligencia estratégica, táctica y operacional, y señaló que esta será clave para anticiparse al delito y fortalecer las acciones de seguridad en las calles.

La administración distrital, agregó el alcalde, brindará los recursos y herramientas necesarios para respaldar las acciones que se adelanten desde la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Compromiso con la seguridad

Tras asumir el cargo, Martín Eljadue manifestó su compromiso con la seguridad de Barranquilla y con la articulación de las capacidades de la administración distrital con las estrategias que se desarrollan desde el ámbito nacional.

“Reitero todo mi compromiso para que también podamos, desde la Alcaldía de Barranquilla, aportar y que cada funcionario de la Alcaldía sume a la seguridad, a todo ese engranaje nacional”, expresó.

El nuevo jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana también destacó el liderazgo del alcalde Char y señaló que su propósito será contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad de la ciudad.

Una trayectoria enfocada en inteligencia y crimen organizado

Martín Eljadue es administrador policial y especialista en seguridad. Además, se desempeña como asesor y consultor en seguridad pública certificado por el Colegio de Administradores Policiales (COLPAP).

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Durante sus más de 27 años de servicio ha participado en operaciones y procesos de inteligencia e investigación criminal relacionados con terrorismo, crimen organizado nacional y transnacional, tráfico de armas, corrupción, contrabando, lavado de activos, secuestro y extorsión.

También cuenta con experiencia en el diseño de estrategias para enfrentar diferentes modalidades delictivas y en la implementación de sistemas de evaluación para medir el impacto de las operaciones de seguridad.

Su trayectoria incluye además asesorías internacionales. En Perú participó en el diagnóstico para la modernización de la inteligencia policial, mientras que en Costa Rica y Honduras brindó asesoría en sistemas de gestión y procesos de inteligencia y contrainteligencia.

Según la información suministrada sobre su hoja de vida, Martín Eljadue ha recibido 58 condecoraciones otorgadas por entidades del Gobierno nacional, autoridades e instituciones regionales y locales y la Policía Nacional. También registra 393 felicitaciones institucionales por desempeños destacados.

Con su llegada a la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Alcaldía busca reforzar las capacidades de inteligencia, prevención y respuesta frente a los fenómenos delictivos que afectan a Barranquilla.