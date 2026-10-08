De La Espriella confirma una captura por bandera y cilindros alusivos al ELN en Barranquilla

El presidente Abelardo De la Espriella dio a conocer que fue capturado un hombre identificado con el alias de “Kleiver”, quien sería presunto miembro de ‘Los Costeños’, tras los operativos de la Policía luego de la instalación de una bandera y cilindros alusivos del ELN en Barranquilla y Soledad.

Alias “Kleiver”, tenía una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado, y según la investigación, sería el conductor del vehículo utilizado para transportar los cilindros y la bandera.

“La operación continúa para localizar el vehículo y a la otra persona que participó en estos hechos. La general Sandra Liliana Rodríguez está al frente de las verificaciones para esclarecer el caso”, indicó el presidente De la Espriella.

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En la mañana de este jueves, 8 de octubre aparecieron estos cilindros y la bandera en el puente de la Murillo, en la ciudadela 20 de julio y en un parqueadero cercano a la Terminal de Transportes. Los elementos no contenían explosivos.

“No voy a permitir que intimiden a los colombianos mientras yo sea presidente. Toda apología al crimen y todo acto de intimidación tendrán una respuesta firme. ¡Vamos por todos!”, dijo el presidente.