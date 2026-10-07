Indignación en Argentina: Esperaban mensaje para Messi y apareció una publicidad de seguros

Lionel Messi y sus compañeros de la selección observan el show de drones al final del partido. (Photo By Sebastian Hipperdinger/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Este miércoles se disputó en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la selección Argentina. Benín fue el último rival del crack con la Albiceleste, anotando el último tanto en la victoria 3-0.

Como era de esperarse, el encuentro contó con un escenario deportivo a reventar, un emotivo discurso de parte del mismo Messi, un show de drones y un ambiente de nostaglia, palpable en el ambiente, desde antes de comenzar y hasta mucho después de finalizar el encuentro.

Además de su gol, el 126 con la Albiceleste, su emotivo discurso al final del partido y su vuelta olímpica despidiéndose de los espectadores, uno de los momentos que más dio de que hablar en la noche fue el show de drones.

Insultos y rechiflas al Chiqui Tapía

Al final del partido, el cielo del Estadio Más Monumental se llenó de drones, ante la miranda expectante de los más de 80.000 hinchas presentes y de todo el plantel de jugadores de la selección argentina, incluido el mismo Lionel Messi.

Cuando todos esperaban algún mensaje emotivo relacionado a Messi, surgió una pauta gigante de Sancor Seguros, generando la molestia e indignación de todos los aficionados, quienes reaccionaron con rechiflas e insultos al Chiqui Tapía, presidente de la AFA.

No obstante, vale la pena resaltar que el show de drones sí tuvo imágenes referentes a Lionel Messi y a la selección argentina, deteniendo el espacio aéreo de Buenos Aires durante cerca de 7 minutos.