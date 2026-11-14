Pablo Repetto, tras el triunfo de Santa Fe: “Estamos fuertes y queremos dejar todo”

Independiente Santa Fe cerró la fase del Todos Contra Todos con una victoria 2-0 frente a Internacional de Bogotá. Después del compromiso, el entrenador Cardenal, Pablo Repetto, analizó el rendimiento de su equipo, reconoció algunos aspectos por corregir y destacó la importancia de llegar con confianza a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-ll.

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El entrenador reconoció que el comienzo del partido no fue sencillo para el conjunto bogotano, pues Inter encontró espacios y generó algunas oportunidades de gol durante los primeros minutos.

“Los primeros 15 o 20 ellos nos generan algunas posibilidades de gol. Creo que nos faltó un poquito ajustar alguna línea, ser un poquito más agresivos también...Después, con el correr de los minutos, fuimos mejorando, hacemos el gol y creo que a partir de ahí estuvimos más tranquilos”, señaló.

Sobre el balance de la fase regular, Repetto reconoció que el semestre tuvo momentos de irregularidad, influenciados por las lesiones, la rotación de la nómina y la exigencia de disputar diferentes competencias. Aun así, destacó que Santa Fe consiguió la clasificación sin mayores dificultades y considera que el descanso será importante para recuperar futbolistas de cara a la siguiente instancia.

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“Clasificamos sin pasar zozobras, en forma merecida. El equipo puede descansar un poco más. Algunos jugadores que venían con cargas van a estar más frescos y podemos sumar algunos jugadores”, explicó. Además, aseguró que el plantel tiene condiciones para competir por el título: “No podemos garantizar ganar o perder, pero sí que el equipo va a pelear y competir”.

Finalmente, el entrenador envió un mensaje de tranquilidad a la hinchada cardenal y se refirió a lo que considera fundamental para afrontar los cuadrangulares: la concentración y los detalles. “Son partidos finales, un cuadrangular muy parejo. Los detalles son fundamentales, hay que ver quién llega mejor en ese momento. Hay que estar al 100 % y estar atentos a eso”, comentó.