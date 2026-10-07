Ranking FIFA HOY: así quedó Colombia luego de sus partidos amistosos ante México, Paraguay y Perú

Concluyó la fecha FIFA para la Selección Colombia con un balance de victoria por 2-0 frente a Perú, empate 1-1 ante México y derrota por 0-1 contra Paraguay, todo esto disputado en territorio estadounidense con una buena afluencia de aficionados nacionales.

Más allá de los resultados obtenidos, esta triple jornada de amistosos le sirvió al entrenador Néstor Lorenzo para probar variantes tácticas, aunque el experimento no salió del todo bien, y darle rodaje a jóvenes promesas del país.

“Contento con la actitud y lo que ha pasado en estos días juntos, con muchachos nuevos y vemos que hay futuro que se puede construir. Es algo muy positivo porque incluso los que no jugaron los vimos de cerca y vimos que tienen potencial para ser llamados”, señaló al respecto el DT.

Ahora habrá que esperar hasta el mes de noviembre, cuando la Tricolor dispute una nueva jornada internacional, esta vez con un doble enfrentamiento ante Chile.

¿En qué posición quedó Colombia en el ranking FIFA de octubre?

Este miércoles 7 de octubre, se dio a conocer la más reciente actualización del ranking FIFA, todo esto basado en los recientes compromisos internacionales. Pues bien, la Selección Colombia se mantuvo en la undécima colocación, siendo así la tercer mejor selección sudamericana.

El cuadro cafetero permanece en dicha posición desde el pasado mes de julio, cuando escaló dos posiciones y ha estado por fuera del top-10 desde octubre del 2024. Por lo pronto suma 1735.80 puntos en el escalafón. Habrá que esperar si el próximo mes de noviembre logra por fin dar el salto a la zona de privilegio.

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¿Cómo está conformado el top-10 del ranking FIFA?

El listado de selecciones sigue siendo liderado por España, actual campeona del mundo. Detrás suyo aparece la subcampeona Argentina y el podio lo cierra Francia. En el cuarto lugar se encuentra Inglaterra y la quinta plaza la completa Portugal, que fue el único equipo que tuvo un ascenso en la parte superior de la tabla (ascendió dos puestos).

Brasil descendió a la sexta plaza y Marruecos a la séptima, mientras que el listado lo concluyen Bélgica, Países Bajos y México.

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¿Cómo están ubicadas las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA?

En cuanto a las selecciones sudamericanas, tan solo hay dos dentro del top-10. Argentina es segunda con 1972.80 puntos y Brasil sexta con 1806.51 unidades. Ampliando al top-20, Colombia aparece en la casilla 11 y Uruguay está en la posición 20.

Un poco más abajo se encuentra Ecuador (24°) y Paraguay, que sigue escalando puestos, ahora es 33°. Ambos conjuntos ganaron un lugar en esta actualización del ranking.

De ahí para abajo, solo hubo pérdidas: Venezuela pasó a ser 49°, seguida de Chile (50°), posteriormente aparece Perú de 53° y cierra Bolivia siendo 78°.

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