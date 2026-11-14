Así reaccionó la prensa chilena a derrota ante Colombia: “Somos la peor selección de Sudamérica”

Colombia superó 1-0 a Chile con un autogol de Guillermo Maripán en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El juego careció de brillo y de grandes ocasiones de gol de parte de ambos equipos.

A pesar del esperanzador triunfo conseguido frente a México en la pasada fecha FIFA, las críticas sobre el juego de La Roja volvieron a aparecer tras el reciente compromiso ante la Selección Colombia.

Así reseñó el juego la prensa chilena

Redgol: Chile vuelve a mostrar errores y le “regala” la victoria a Colombia en amistoso internacional

Redgol fue uno de los medios más severos con el juego de Chile ante Colombia. “Nada duró la felicidad en la Selección Chilena. Después del triunfo ante México quedaba la sensación de que finalmente el técnico interino Nicolás Córdova encontró el equipo y el sistema de juego. Pero ante un rival de ribetes mayores como Colombia, todo se derrumbó”, mencionó.

Y añadió: “Una versión muy errática del equipo de Córdova, que vuelve a demostrar porqué somos la peor selección de Sudamerica y que ratifica, de nuevo, que el especialista en métricas no es la persona indicada para hacerse cargo del proceso a partir de 2027 con miras al Mundial 2030″.

El Mercurio: Amistoso de pocas luces en Cali: Colombia expone las grietas de un Chile que retrocede

“El autogol de Guillermo Maripán, sobre los 34’ del acto inicial, marcó la exclusiva diferencia entre ambas selecciones”, reseñó el medio tras la derrota en el Estadio Pascual Guerrero.

BolaVIP Chile: La Selección Chilena cae ante Colombia tras desgraciado autogol de Guillermo Maripán

“El eterno interinato de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena volvió a reencontrarse con la derrota tras caer 1-0 frente a la Selección Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, en lo que fue el primer amistoso ante los cafetaleros en esta doble fecha FIFA”, destacó el portal.

La Tercera: El juego sigue al debe: la Roja de Córdova se desconfigura tras el autogol de Maripán y pierde con Colombia

“El penúltimo partido del año para la Roja de Nicolás Córdova fue una caída de 1-0 ante Colombia, en un partido que contó con un arranque alentador, pero que terminó reflejando las mismas carencias que el Equipo de Todos exhibe hace mucho tiempo”, mencionó La Tercera.