Reclasificación 2026: Así está la lucha por los cupos internacionales tras triunfo de Santa Fe

Emerson Rivaldo Rodríguez festeja su gol ante Internacional de Bogotá / Colprensa.

Junior y Atlético Nacional son los dos equipos colombianos que ya definieron su presencia en la Copa Libertadores del 2027. El equipo barranquillero aseguró su tiquete como campeón de Liga; mientras que los antioqueños lo hicieron desde la Reclasificación.

La última fecha del Todos Contra Todos definirá la suerte de muchos equipos de cara a su intención de disputar la Libertadores o la Copa Sudamericana del próximo año. Varios necesitan clasificar a los ocho para seguir sumando en la tabla anual.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Atlético Nacional ya se encuentra asegurado en Libertadores, pero resta por conocer si lo hará como campeón (fase de grupos) o mediante la vía reclasificación a la fase previa.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de posiciones de la Reclasificación 2026

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 94 Copa Libertadores* 2. Independiente Santa Fe 69 Copa Libertadores 3. América de Cali 67 Copa Sudamericana 4. Junior 66 Copa Libertadores* 5. Deportes Tolima 63 Copa Sudamericana 6. Deportivo Cali 61 Copa Sudamericana 7. Once Caldas 61 8. Atlético Bucaramanga 55 // 9. Independiente Medellín 55 // 10. Millonarios 53 // 11. Águilas Doradas 51 //

* Cupo asegurado a la Copa Libertadores del 2027.