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14 nov 2026 Actualizado 15:23

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Liga Colombiana

Reclasificación 2026: Así está la lucha por los cupos internacionales tras triunfo de Santa Fe

El cuadro Cardenal continúa acercándose a la Copa Libertadores del 2027.

Emerson Rivaldo Rodríguez festeja su gol ante Internacional de Bogotá / Colprensa.

Emerson Rivaldo Rodríguez festeja su gol ante Internacional de Bogotá / Colprensa.

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Junior y Atlético Nacional son los dos equipos colombianos que ya definieron su presencia en la Copa Libertadores del 2027. El equipo barranquillero aseguró su tiquete como campeón de Liga; mientras que los antioqueños lo hicieron desde la Reclasificación.

La última fecha del Todos Contra Todos definirá la suerte de muchos equipos de cara a su intención de disputar la Libertadores o la Copa Sudamericana del próximo año. Varios necesitan clasificar a los ocho para seguir sumando en la tabla anual.

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¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Atlético Nacional ya se encuentra asegurado en Libertadores, pero resta por conocer si lo hará como campeón (fase de grupos) o mediante la vía reclasificación a la fase previa.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de posiciones de la Reclasificación 2026

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional94Copa Libertadores*
2.Independiente Santa Fe69Copa Libertadores
3.América de Cali67Copa Sudamericana
4.Junior66Copa Libertadores*
5.Deportes Tolima63Copa Sudamericana
6.Deportivo Cali61Copa Sudamericana
7.Once Caldas61
8.Atlético Bucaramanga55//
9.Independiente Medellín55//
10.Millonarios53//
11.Águilas Doradas51//

* Cupo asegurado a la Copa Libertadores del 2027.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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