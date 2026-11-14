Reclasificación 2026: Así está la lucha por los cupos internacionales tras triunfo de Santa Fe
El cuadro Cardenal continúa acercándose a la Copa Libertadores del 2027.
Junior y Atlético Nacional son los dos equipos colombianos que ya definieron su presencia en la Copa Libertadores del 2027. El equipo barranquillero aseguró su tiquete como campeón de Liga; mientras que los antioqueños lo hicieron desde la Reclasificación.
La última fecha del Todos Contra Todos definirá la suerte de muchos equipos de cara a su intención de disputar la Libertadores o la Copa Sudamericana del próximo año. Varios necesitan clasificar a los ocho para seguir sumando en la tabla anual.
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¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?
Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Atlético Nacional ya se encuentra asegurado en Libertadores, pero resta por conocer si lo hará como campeón (fase de grupos) o mediante la vía reclasificación a la fase previa.
¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?
Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.
Tabla de posiciones de la Reclasificación 2026
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Torneo
|1.
|Atlético Nacional
|94
|Copa Libertadores*
|2.
|Independiente Santa Fe
|69
|Copa Libertadores
|3.
|América de Cali
|67
|Copa Sudamericana
|4.
|Junior
|66
|Copa Libertadores*
|5.
|Deportes Tolima
|63
|Copa Sudamericana
|6.
|Deportivo Cali
|61
|Copa Sudamericana
|7.
|Once Caldas
|61
|8.
|Atlético Bucaramanga
|55
|//
|9.
|Independiente Medellín
|55
|//
|10.
|Millonarios
|53
|//
|11.
|Águilas Doradas
|51
|//
* Cupo asegurado a la Copa Libertadores del 2027.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...