Acolfutpro anunció cese de actividades del Pereira y podría perder por W contra el América

La crisis institucional del Deportivo Pereira sumó un nuevo capítulo. Los futbolistas del plantel profesional decidieron entrar en cese de actividades y no disputar el partido frente al América de Cali, correspondiente a la última jornada del Todos Contra Todos de la Liga Colombiana 2026-ll. Así lo informó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO).

Le puede interesar: Pablo Repetto, tras el triunfo de Santa Fe: “Estamos fuertes y queremos dejar todo”

A través de un comunicado publicado este sábado 14 de noviembre en su red social de X, el organismo defensor confirmó la decisión de los jugadores y explicó que responde a los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales por parte del club.

“Los futbolistas profesionales del Deportivo Pereira han decidido iniciar un cese de actividades a partir de hoy, ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales”, señaló la asociación.

Como resultado de esta determinación, el equipo matecaña no se presentará al compromiso frente al conjunto escarlata. “En consecuencia, el plantel profesional no disputará el partido frente al América de Cali el día de hoy”, resaltó en el comunicado.

“Respaldamos la decisión de los futbolistas y exigimos el respeto de sus derechos laborales y el pago oportuno de las obligaciones adeudadas”, expresó la organización.

La decisión se conoce un día después de que el Deportivo Pereira publicara un comunicado en el que informó que esperaba recibir el primer desembolso del grupo empresarial Empresarios Full CCI Dubái Colombia S.A.S. el próximo martes 17 de noviembre, a las 10:00 de la mañana. Según el club, esos recursos estarían destinados a iniciar el pago de los salarios pendientes de todos sus colaboradores.

¿Qué pasará con el partido ante el América?

El juego, programado para este sábado en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, podría no llevarse a cabo. Según pudo conocer Caracol Radio, el equipo Matecaña no tendría los recursos para desplazar a esta altura su delegación Sub-20, por lo que no tendría cómo una representación para dicho compromiso, lo que le significaría perder por W (“walkover”: retiro).