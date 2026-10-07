Prensa peruana, decepcionada con su selección tras derrota ante Colombia: “No vimos el balón”

El momento exacto en el que Daniel Arcila anota el segundo gol de la Selección Colombia ante Perú. (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

La Selección Colombia cerró su gira de amistosos por Estados Unidos con una victoria. El combinado nacional se impuso 2-0 a Perú en Miami, en un encuentro que cerró el parón de la fecha FIFA para los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo.

Colombia se impuso con dos golazos, ambos en la etapa complementaria. El primero lo convirtió Samuel Velásquez, cazando un rebote al borde del áea y definiendo con un potente zurdazo; el segundo fue obra de Daniel Arcila, con un disparo de pierna derecha a colocar, que golpeó el travesaño antes de ingresar al fondo de la red.

Colombianos y peruanos llegaban al duelo en el Nu Stadium sin triunfos durante este parón de fecha FIFA, por lo que conseguir un buen resultado era imperioso para ambas selecciones.

Así tituló la prensa peruana la derrota de su selección

La caída ante Colombia agudizó la preocupación de la fanaticada peruana con la actualidad de su selección. Los medios reconocieron la superioridad de la Tricolor en el compromiso disputado durante esta noche de martes.

RPP Noticias comentó en su crónica del partido: “Para el olvido: Perú cayó 2-0 ante Colombia en amistoso internacional”. El medio reconoció la mejoría de la Selección y el dominio en la posesión del balón.

“No vimos en balón. Perú cayó 2-0 ante Colombia en el último partido amistoso por la fecha FIFA. Samuel Velásquez y Daniel Arcila anotaron los goles de la victoria colombiana”, mencionaron.

Y añadieron: “En un amistoso disputado en el Nu Stadium de la ciudad de Miami, los cafeteros mejoraron la imagen que habían dejado en los juegos anteriores y superaron a un rival con muchos problemas que hoy dejó preocupados a sus aficionados”.

Libero, entretanto, tituló: “Perú cayó ante Colombia y cerró su gira de amistosos sin ganar un partido”.

Y menciona en su crónica del partido: “Jugando en el NU Stadium de Miami, Perú cayó 2-0 ante Colombia y se despidió de la gira de amistosos internacionales sin poder ganar ninguno de los cuatro partidos que disputó entre septiembre y octubre. Los dirigidos por Mano Menezes tuvieron sin chances de marcar un gol, pero la falta de eficacia que ha sido constantes en estos duelos hizo que al final sufriera una derrota más debido a los goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila”.

El Díez puntualizó: “¡Golpe en Miami! Perú cayó 2-0 ante Colombia en amistoso internacional".

“Perú perdió 2-0 ante Colombia en el NU Stadium de Miami. Los goles de la victoria cafetera fueron obras de Samuel Velásquez (57′) y Daniel Arcila (90+2′). Con esa caída el combinado nacional culminó su gira de amistosos, en donde cayó en tres ocasiones y sumó un empate”, menciona.

Ovación menciona: “Mal cierre: Perú cayó 2-0 ante Colombia en Miami y estira mala racha”.

“Perú no pudo volver a la senda del triunfo en la fecha FIFA de septiembre y octubre. El combinado nacional cayó 2-0 ante Colombia en Miami y cerró sus amistosos sin poder ganar”, menciona inicialmente.

Y añade: “Colombia se fue acomodando mejor con el pasar de los minutos y dejó de pasar apuros. Se hizo con la posesión del balón, aunque no encontró la claridad necesaria para acercarse al arco peruano. En el complemento, el combinado colombiano mostró una mejor imagen que la que había dejado en la primera mitad y el partido empezó a jugarse como ellos querían”.