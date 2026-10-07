Lorenzo y un mensaje de ilusión tras fecha FIFA de Colombia: “Hay futuro que se puede construir”

La Selección Colombia fue de menos a más en la fecha FIFA. Tras empatar ante México 1-1 en un partido opaco, y caer ante Paraguay (0-1) en lo que fue la prueba de un módulo diferente con línea de cinco defensores, el combinado nacional cerró con victoria por 2-0 frente a Perú.

Si bien el primer tiempo también dejó algunas dudas por el poco fútbol mostrado, lo mejor de estos tres partidos terminó siendo el segundo tiempo del duelo ante Perú, pues se pudo ver el hambre con el que entraron jóvenes como Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán o Daniel Arcila, así como Samuel Velásquez selló su buena presentación con un golazo de media distancia. La otra anotación fue de un atrevido Arcila, quien también remató desde el borde del área y logró el 2-0 final.

Justamente esto fue lo que destacó Néstor Lorenzo al terminar el partido: la materia prima de la que dispone para el recambio que necesitará en algunas posiciones. Si bien dos jugadores se quedaron sin sumar minutos (Royer Caicedo y Óscar Perea), resaltó el hecho de haber podido verlos entrenando.

¿Qué dijo Lorenzo tras el triunfo ante Perú?

Lorenzo no quiso prestarle mayor detalles a lo táctico, pues es lo que más fácil se puede ajustar. Valoró el hecho de haber armado una estructura para el ingreso apropiado de los jóvenes.

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“Dimos un paso adelante. La parte táctica, la dejo de lado porque eso es lo que más fácil se puede mejorar. Tuvimos mejores sociedades en algunas partes del campo, después de los primeros 15-20 minutos nos plantamos en campo rival y en los tres partidos mantuvimos una estructura que le permitió a los jóvenes adaptarse”, inició diciendo.

También reveló lo que le hubiera gustado ver en los tres partidos: “Me hubiera gustado que el fútbol fluyera más y que hubiésemos terminado más las jugadas”.

Entretanto, fue optimista y ve al futuro con ilusión por el material del que dispone: “Contento con la actitud y lo que ha pasado en estos días juntos, con muchachos nuevos y vemos que hay futuro que se puede construir. Es algo muy positivo porque incluso los que no jugaron los vimos de cerca y vimos que tienen potencial para ser llamados”.

Del mismo modo, resaltó la convivencia que se vive en el grupo de la Selección Colombia y dejó claro que “es de todos”.

“De los que están, de los que estuvieron y los que van a estar. Te das cuenta cuando captan y cuando no. Tanto en el festejo o en una derrota. No tengo más que palabras de agradecimiento a los muchachos por estos 15 días. Hay jugadores que esperaron mucho tiempo y les tocó, como Aldair Quintana por ejemplo. Hay jugadores que a lo mejor vinieron en este ciclo y van a esperar otro tiempo. La selección es de todos y tiene que sentirse parte de. Cuando dicen que es una familia, que lo demuestren. La Selección está por encima de todo”, dijo.

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Finalmente, comentó que espera tener un ciclo tan exitoso como los tres años que acaban de pasar bajo su mando, dejando claro que no será fácil igualar lo que hizo el grupo anterior de jugadores.

“Lo que más nos da satisfacción es saber que tenemos muchachos que van a poder entrar más fácil a un equipo que le ha ido bastante bien. Ojalá repitamos el proceso que tuvimos hasta el Mundial. No es fácil lo que hizo el grupo anterior y muchos van a seguir, pero el que entre tiene que estar a la altura y creo que hay material”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Viernes 13 de noviembre

- Colombia vs. Chile

Estadio Pascual Guerrero de Cali

Hora: Por confirmar

Martes 17 de noviembre

- Chile vs. Colombia

Estadio Nacional de Chile

Hora: Por confirmar