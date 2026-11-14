Chile vs Colombia: fecha y hora de la revancha del partido amistoso

La Selección Colombia ya piensa en su próximo compromiso internacional. Después de vencer 1-0 a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, con un autogol de Guillermo Maripán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo volverá a enfrentarse a la selección Austral para cerrar su calendario de 2026.

El partido se disputará el próximo martes 17 de noviembre, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago, a partir de las 6:00 PM, hora colombiana. Será el segundo encuentro de esta doble fecha de amistosos y el último compromiso de la Tricolor durante el año.

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Luego de este triunfo, el combinado nacional tendrá que visitar territorio chileno con la intención de repetir el resultado y terminar de buena manera su actividad internacional de 2026.

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Estos compromisos también representan una oportunidad para Néstor Lorenzo de continuar evaluando alternativas en la convocatoria y observar nuevos futbolistas de cara al siguiente ciclo de la Selección. El entrenador ha utilizado estos amistosos para probar jugadores y ampliar las opciones disponibles en diferentes posiciones.

Una vez termine el encuentro en Santiago, Colombia tendrá que esperar hasta la próxima ventana internacional para volver a reunirse.

La primera fecha FIFA de 2027 está prevista entre el 22 y el 30 de marzo, aunque todavía no están confirmados los rivales de la Tricolor.

Fecha y hora de Chile vs Colombia

Fecha: Martes 17 de noviembre

Hora: 6:00 PM hora colombiana

Lugar: Estadio Nacional de Santiago, Chile