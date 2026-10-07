Nacional vs Tolima: fecha, hora y dónde seguir el partido aplazado de la fecha 9 por Liga Colombiana / Colprensa

Finalizada la participación de la Selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre y octubre, la Liga 2026-2 vuelve a figurar con duelos que estaban aplazados. Un ejemplo de lo anterior lo protagonizan Atlético Nacional y Deportes Tolima, equipos que de a poco se ponen al día en el calendario.

Es preciso recordar que por cuenta de un evento ajeno a lo deportivo, el Atanasio Girardot no será utilizado. En su reemplazo fue elegido el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.

Le puede interesar: DIMAYOR anuncia fecha y hora de los cuartos de final de Copa Colombia: prográmese acá con los juegos

Novedades de Atlético Nacional

El verde antioqueño llega urgido de resultados, entendiendo que ha ganado solo en una de sus últimas tres presentaciones. Claro está que tiene al menos dos partidos menos que sus competidores en la tabla de posiciones, razón por la cual juega basado en dichos resultados.

Para el duelo que se avecina, correspondiente a la novena fecha del certamen local, Nacional tendrá los regresos de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, quienes terminaron su participación con el seleccionado colombiano. Ahora bien, Andrés Sarmiento será baja por una fecha pendiente de sanción.

Lea también acá: Prensa peruana, decepcionada con su selección tras derrota ante Colombia: “No vimos el balón”

Novedades del Deportes Tolima

Del otro lado de la vereda, se encuentra el cuadro pijao, cuyo momento es realmente preocupante. Acumula cinco encuentros sin conocer la victoria y su presencia dentro del grupo de los ocho empieza a verse comprometida, razón por la que fue cesado del cargo el entrenador Sebastián Oliveros.

Ahora, de la mano de Luis Fernando Suárez en la dirección técnica, el equipo ibagureño buscará enderezar el rumbo. En caso de ganar fuera de casa, ascenderá por lo menos hasta la sexta casilla, mientras que el empate o la caída le permitirá a sus perseguidores quedar muy cerca.

Entérese de: Lionel Messi se despidió con gol de la Selección Argentina: anotó ante Benín en duelo amistoso

Fecha, hora y cómo seguir el partido Nacional vs Tolima

El partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, el cual corresponde a la novena jornada del campeonato colombiano, fue reprogramado para el jueves 8 de octubre, a partir de las 6:05 de la tarde en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.

Recuerde que la transmisión de este partido la podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, además del minuto a minuto EN VIVO que podrá encontrar en la página web de Caracol Deportes..