Messi acaba con las teorías conspirativas tras final del Mundial perdida: “No pasó nada raro”

Lionel Messi puso fin a su era como jugador de la selección Argentina. El crack disputó su último partido con la Albiceleste este martes en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, imponiéndose 3-0 a la selección de Benín.

Messi anotó el último gol de la noche, un lanzamiento desde el punto penalti a los 71 minutos, cobrando con fortaleza al angulo superior izquierdo y sellando su tanto número 126 con su selección.

El hoy jugador del Inter Miami dedicó unas emotivas palabras al final del encuentro, en las cuales agradeció a sus compañeros, a los aficionados y acabó con los rumores y las teorías conspirativas tras la final del pasado Mundial perdida ante España.

¿Qué dijo Lionel Messi?

Sobre las múltiples teorías conspirativas de que Argentina renunció a jugar la final contra España (por distintos motivos), Messi fue contundente y aseguró que todo se trató de un desgaste físico y mental.

“Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional. La realidad es que llegamos con lo justo”, señaló.

Y agregó al respecto: “La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros con los que me tocó compartir. No solo con ellos y los que estuvieron en la época en que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos pero lamentablemente no pudimos ser campeones. También estuvimos muy cerquita pero no tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”.

Messi apuntó a la unidad como clave del éxito de la Albiceleste en elos últimos años: “Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca. Como les digo siempre a ellos, como les dije en la última charla: para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección. No hay que darles el gusto”.

“En los momentos duros, los difíciles, es cuando realmente se ve el grupo. Cuando no hay grupos fuertes es muy difícil conseguirlo. Y les digo que nosotros éramos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”, concluyó al respecto.