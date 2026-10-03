Salario mínimo 2027: ¿Hasta qué día hay plazo para que la mesa de negociación lo defina?

Empiezan los últimos meses del año 2026 y uno de los temas que más interés genera entre los colombianos es la cifra que regirá el salario mínimo para el año 2027, este número genera gran expectativa ya que va directamente a los trabajadores de los diferentes hogares, los costos laborales y las obligaciones económicas que se calculan a partir de esta cifra.

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Cada año, el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores participan en la discusión sobre el incremento que tendrá el salario mínimo para el siguiente periodo y esta ya ha dado algunas fechas claves para conocer el aumento que tendrá el salario mínimo.

Salario mínimo:

El salario mínimo es la remuneración mínima que, por ley, debe recibir un trabajador por la prestación de sus servicios durante una jornada laboral determinada.

Su objetivo es garantizar que los empleados puedan contar con ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas propias y de sus familias.

En Colombia, el salario mínimo se establece generalmente una vez al año y tiene efectos tanto para los trabajadores que reciben esta remuneración como para las empresas que deben cumplir con las obligaciones laborales correspondientes.

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Aumento del salario mínimo en 2026:

Para el año 2026, el aumento del salario mínimo en el país fue objeto de polémica ya que el entonces presidente Gustavo Petro estableció mediante el Decreto 1469 de 2025 un incremento del 23,7 % en el salario mínimo.

Lo que significó que el salario mínimo legal mensual vigente quedó establecido en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte llegó a $249.095 para quienes tienen derecho a recibirlo, llegando a un total de $2.000.000.

¿Hasta qué día hay plazo para que la mesa de negociación lo defina?:

En las últimas horas, el Gobierno, los empresarios y las organizaciones de trabajadores acordaron una hoja de ruta para lo que será el trabajo durante las próximas semanas y dieron unas fechas claves para el proceso.

Fechas claves:

09 de octubre: Esta será la fecha límite para que los integrantes de la Comisión puedan presentar los comentarios y observaciones sobre las disposiciones laborales que están siendo revisadas. Posteriormente, los documentos serán analizados por la mesa técnica y jurídica antes de la siguiente reunión de la Comisión.

Esta será la fecha límite para que los integrantes de la Comisión puedan sobre las disposiciones laborales que están siendo revisadas. Posteriormente, los documentos serán analizados por la mesa técnica y jurídica antes de la siguiente reunión de la Comisión. 13 de octubre: Se revisarán los planteamientos recibidos y continuarán con el diálogo entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

Se y continuarán con el diálogo entre Gobierno, empresarios y trabajadores. 15 de diciembre: Según la Ley 278 la Comisión debe decidir sobre el salario mínimo a más tardar ese día. Si el Gobierno, empresarios y trabajadores alcanzan un consenso, el incremento para 2027 quedará concertado y posteriormente deberá formalizarse . Pero si, por el contrario, no hay acuerdo, la legislación contempla una etapa adicional. Las partes que no estén de acuerdo deben explicar por escrito las razones de su posición dentro de las 48 horas siguientes.

Según la Ley 278 la Comisión debe decidir sobre el salario mínimo a más tardar ese día. Si el Gobierno, empresarios y trabajadores alcanzan un consenso, . Pero si, por el contrario, no hay acuerdo, la legislación contempla una etapa adicional. Las partes que no estén de acuerdo deben explicar por escrito las razones de su posición dentro de las 48 horas siguientes. 30 de diciembre: Esta será la fecha límite para establecer el salario mínimo en Colombia. Llegado este día, la ley indica que se deberá considerar la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad acordada por el comité tripartito de productividad, la participación de los salarios en el ingreso nacional, el crecimiento del PIB y el IPC y decretar la nueva cifra del salario mínimo para que pueda regir desde el 1 de enero de 2027.

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