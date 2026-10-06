Flora Martínez llega al FICC con doble función de ‘Frida Libre’ en Tunja

“Frida Libre” explora su universo artístico y personal, atravesado por el amor, la política, el arte y su compleja relación con el también pintor, Diego Rivera.

Tunja

Continúa la programación del Festival Internacional de la Cultura Campesina 2026 en Tunja y varios municipios de Boyacá.

La actriz y cantante Flora Martínez presentará a las 6:00 p. m. y 8:30 p.m. en el Teatro mayor Bicentenario su monólogo musical sobre Frida Kahlo, la historia y el universo de la gran artista mexicana.

A las 6:00 p. m., Flora Martínez llevará al escenario esta propuesta de teatro musical, con José Reinoso como autor y director musical, para acercarse a la vida y obra de la artista mexicana. “Frida Libre” explora su universo artístico y personal, atravesado por el amor, la política, el arte y su compleja relación con el también pintor, Diego Rivera. La puesta en escena combina interpretación y música, y presenta una mirada íntima sobre una de las figuras más reconocidas de la cultura latinoamericana.

Teniendo en cuenta el éxito de la presentación la organización del Festival Internacional de la Cultura Campesina decidió programar otra función que se realizará a las 8:30 p.m. en ese mismo escenario del centro histórico de Tunja.

Al finalizar la función, el público tendrá además un conversatorio especial con Flora Martínez, un espacio que permitirá ampliar el encuentro alrededor de la obra y de la aproximación artística que propone la actriz a la figura de Frida Kahlo.

La presencia de “Frida Libre” se integra a una jornada que desde este martes pondrá en diálogo diferentes expresiones y miradas sobre la cultura.

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Estas son otras actividades en el FICC

El Auditorio Boyaquirá será escenario, a las 8:00 a. m., del componente pedagógico de danza dirigido por el Ballet Folclórico Luis Javier de México; a las 10:00 a. m., de la propuesta del Ansembl Folcloric Studentesc Junii Brasovului de Rumanía, y a las 2:00 p. m., del componente pedagógico dirigido por la Compañía Folclórica de Santiago de Chile.

El intercambio artístico continuará a las 6:00 p. m., en el mismo escenario, con la Noche de Ganadores de Danza FICC 2026, que reunirá a la Corporación Danzas de los Andes, la Agrupación Folclórica ‘Pies de Tierra y Tradición’ y Herencia Montero.

La jornada también tendrá espacios para pensar el territorio y sus formas de creación. A las 3:00 p. m., el Auditorio de Artes de la UPTC recibirá el taller ‘Mirar, educar, olvidar: prácticas artísticas campesinas y circuitos artísticos’, con Isabel Cristina Díaz y Paula Díaz Matiz, de Bogotá.

A las 4:00 p. m., el Auditorio Eduardo Caballero Calderón será escenario de la presentación y conversatorio del libro ‘Aproximaciones de Pedro Manuel Rincón sobre la vida y obra de Fernando Soto Aparicio’, a cargo de Jhonathan Sánchez.

La literatura y el arte también encontrarán un punto de encuentro en la Librería Umbral, sede centro. A las 6:00 p. m. se realizará el taller pedagógico ‘Imagen poética de la Cultura Campesina’ y, a las 6:30 p. m., tendrá lugar el lanzamiento del libro ‘¡BANG! Aportes del teatro a la historia del arte en Colombia’, de las autoras Isabel Cruzado y Paula Matí, de Bogotá, con conversatorio junto a la Fundación Cultural Entrelineas.

La música tendrá igualmente un espacio internacional. A las 6:30 p. m., el Auditorio Goranchacha de la UPTC recibirá la I Semana Internacional de Música de Cámara, con César Quevedo en guitarra, quien presentará el proyecto ATI ‘Música Paleofuturista’ Trío Sonoro. La actividad es organizada por la Licenciatura en Música UPTC y FICC 2026.

El Auditorio Eduardo Caballero Calderón recibirá a las 7:00 p. m. ‘Histeria Payasa’, una propuesta de circo, humor y juego en escena, ganadora de la Convocatoria FICC 2026 Circulación Circo, a cargo de la Corporación Artística y Cultural El Baúl, con las artistas Payasa Yaya – Mary Kaythe Lineroa León y Payasa Mía – Laura Camila Jiménez Cárdenas.