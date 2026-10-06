Premio mayor de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá, cayó en Cali

Un afortunado en Cali se llevó el Premio Mayor de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá en el sorteo 4644, realizado el 3 de octubre de 2026.

Tunja

Un afortunado en la ciudad de Cali, se llevó el premio mayor de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá en el sorteo 4644, realizado el pasado 3 de octubre de 2026, resultado que, según el gerente Diego Fabián Hernández, refleja el alcance nacional que viene teniendo la empresa y su estrategia para acercarse a nuevos territorios.

Hernández confirmó que este es el segundo premio mayor que entrega la Lotería de Boyacá en Colombia durante 2026, además de otros premios secos que también fueron entregados en el mismo sorteo.

“Estamos muy contentos como Lotería de Boyacá, como familia Lotería Boyacá, porque cae el premio mayor en Cali y esta es la misión de la lotería, llegar y entregar fortuna a una familia colombiana”, aseguró Hernández.

El gerente anunció que la entidad viajará a Cali para buscar al ganador y acompañarlo en el proceso correspondiente. Destacó además que los desplazamientos a diferentes departamentos han permitido mejorar las ventas y acercar la marca a los jugadores.

“Con la visión que tenemos de llevar la marca Lotería Boyacá a todo el territorio nacional, hemos obtenido grandes resultados. Hemos mejorado muchísimo en ventas, pero sobre todo hemos acercado a la empresa a los territorios”, señaló el gerente.

En materia de transferencias para la salud, Hernández señaló que durante este año la Lotería de Boyacá ha entregado más de $27.000 millones al sistema, recursos derivados de su operación.

“Hemos transferido más de 27 mil millones. En este momento realmente somos la lotería que más transferencias le ha reportado al sistema de salud en Colombia y también la que más premios ha entregado”, agregó.

El gerente también indicó que, pese a las dificultades que ha tenido el sector de juegos de suerte y azar durante 2026, la Lotería de Boyacá registra un crecimiento superior al 5 % en ventas frente al comportamiento anterior.

“Afortunadamente la gente cree mucho en la Lotería Boyacá, compra su billete y tenemos un crecimiento de más del 5%. Esto nos permite seguir punteando como lotería a nivel nacional y vamos a terminar con este sorteo extraordinario del 24 de diciembre con unos excelentes resultados”, resaltó el funcionario.

Hernández agregó que la venta en línea también viene creciendo y se ha convertido en un nuevo canal para la comercialización de los billetes, junto con el trabajo que continúa realizándose con los loteros tradicionales.