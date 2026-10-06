Capturado en España un hombre requerido por la justicia de Tunja por delitos sexuales contra su hija

La justicia colombiana le impuso una condena de 20 años de prisión por delitos sexuales contra su hija, en hechos ocurridos entre 2009 y 2017.

Tunja

La Policía Nacional, a través de la SIJIN de la Metropolitana de Tunja y en coordinación con autoridades internacionales, logró la captura con fines de extradición de Edgar Alonso Martínez Cordero, quien era requerido mediante una notificación roja de Interpol.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Martínez Cordero es requerido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tunja, por los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y acto sexual violento.

Los hechos investigados se habrían registrado entre 2009 y 2017 en las ciudades de Tunja, Aguazul y Bucaramanga. Según el proceso judicial, cuando la víctima era menor de 14 años, el hombre habría realizado tocamientos de carácter sexual y tomado fotografías de la menor en ropa interior.

Las autoridades señalaron además que, después de que la víctima cumpliera 14 años, los actos de carácter sexual habrían continuado en diferentes oportunidades, pese a la negativa de la joven. Según la investigación, el procesado habría aprovechado la dependencia económica de la víctima para ejercer presión y mantener estas conductas.

Martínez Cordero fue ubicado en Madrid, España, gracias a la notificación roja de Interpol. Sobre él pesa una condena de 20 años de prisión, impuesta el 29 de agosto de 2023, por estos hechos.

La captura se adelanta con fines de extradición hacia Colombia, donde deberá responder ante las autoridades judiciales por la condena impuesta.