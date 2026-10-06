En medio de la sobreocupación y crisis hospitalaria, se inaugurará una nueva clínica en Medellín

Buonavitta es la nueva clínica que servirá a Medellín. Cortesía: Clínica Buonavitta

Medellín

En medio de la sobreocupación hospitalaria, la crisis de la salud y las dificultades para la atención de pacientes en centros de alta complejidad, se abrirá una nueva clínica en el occidente de Medellín.

Servicios médicos

Este nuevo centro de atención ofrecerá servicios de urgencias las 24 horas, tendrá más de 200 camas hospitalarias, equipos de última generación, Unidades de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Especiales, imágenes diagnósticas, cirugía, laboratorio clínico, unidad para intervenciones y procedimientos cardiovasculares y neurológicos mínimamente invasivos y hospitalización.

Allí habrá terapia física, terapia respiratoria, psicología, nutrición y generará cerca de 1.500 nuevos empleos en la ciudad.

Especialidades

Además de los servicios, esta clínica prestará atención de especialidades en neurocirugía, neurología, urología, cirugía general, plástica, ginecológica, maxilofacial, ortopedia, traumatología, cirugía vascular periférica, cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología y radiología intervencionista.

Espacio de esta clínica

Este nuevo centro asistencial de la ciudad tiene un área construida de 12.400 metros cuadrados distribuidos en 8 pisos de atención, seis quirófanos, un angiógrafo que utiliza rayos X y sistemas digitales para observar en tiempo real el interior de las arterias y venas.

También tendrá 99 camas de hospitalización, 36 más en el servicio de cuidados intensivos y un número significativo de cubículos para cuidados especiales, servicios de urgencia y otras especialidades médicas.

Johana Giraldo, gerente general de la Clínica Buonavitta, explicó que “abrir en este momento histórico del sector no solamente es un desafío, sino un acto de responsabilidad con la ciudad. La clínica está ubicada en la Comuna 12, en la intersección de la 80 con San Juan. En esta zona hay alrededor de 800,000 habitantes, los cuales van a poder acceder a servicios de urgencias 24 horas y otros servicios de alta complejidad más cerca”.

¿Qué dice la comunidad?

Emmanuel Ossa Taborda, edil de la Comuna 12, La América, explicó que “es una necesidad sentida para nuestra comuna y para toda la zona centro occidental de la ciudad. Sin duda creemos que esto va a ser un avance histórico para nuestra ciudad y para avanzar en temas de salud en todo nuestro territorio”.

Gloria Marín, quien hace parte de la Junta Administradora Local, explicó que este nuevo espacio que se abrirá la próxima semana “no va a ser solo para la comuna 12, va a ser para la ciudad, para el departamento y muy seguramente todas nuestras ciudades lejanas y cercanas que van a tener una necesidad van a venir acá”.

La apertura de la Clínica Buonavitta se tiene prevista para el próximo 14 de octubre a las 7 de la mañana.

Se espera que con la apertura de esta nueva clínica se garantice cercanía para las atenciones de alta complejidad que requieren habitantes de las comunas de San Javier, La América, Laureles – Estadio, Robledo y el occidente de la ciudad.

Preparativos

Desde este nuevo centro de atención explicaron que durante los más recientes días, antes de recibir los primeros pacientes, el equipo asistencial y administrativo se está formando en protocolos clínicos, de seguridad del paciente y trato cercano.

Concluyeron que las jornadas de preparación buscan que los pacientes puedan ser atendidos por personas expertas y con enfoque en el cuidado.