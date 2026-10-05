Antioquia despliega ayuda humanitaria para familias damnificadas por las lluvias en el Urabá
Con la apertura de albergues temporales y la entrega de colchonetas y kits de aseo, la Gobernación de Antioquia busca mitigar el impacto del desbordamiento de los ríos León, Guapá y Bejuquillo en la subregión antioqueña.
Antioquia
La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, acompaña a los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Mutatá, afectados por severas inundaciones tras las intensas lluvias del fin de semana. Reportes preliminares indican un saldo cercano a las 1.000 familias afectadas, por lo que se activó la entrega de ayuda humanitaria y la evaluación de daños.
Chigorodó registra el mayor avance en caracterización con 397 familias damnificadas por el desbordamiento de los ríos León y Guapá, y cuenta con dos albergues habilitados. En Carepa, 14 horas de precipitaciones continuas dejaron unas 300 familias afectadas, mientras que en Mutatá se reportan 171 familias por crecientes súbitas y deslizamientos. En Turbo, el río León afectó a 136 familias de comunidades ribereñas e indígenas.
Acciones de respuesta y alerta por lluvias
Para atender la contingencia, la directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, confirmó el envío de kits de aseo, colchonetas y ayuda humanitaria, además de maquinaria amarilla y personal técnico de geología e ingeniería. Este martes se realizará un Consejo Regional Extraordinario de Gestión del Riesgo en Chigorodó para articular las labores de recuperación en la subregión.
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De acuerdo con el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), se prevén lluvias de variada intensidad entre el 5 y el 9 de octubre, con mayor concentración en Urabá, Occidente, Norte y Magdalena Medio. Las autoridades reiteraron el llamado a vigilar el nivel de los caudales, evitar actividades en ríos y no arrojar basuras para prevenir nuevos represamientos.