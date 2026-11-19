Medellín

Ante la llegada de la fase más crítica del fenómeno de El Niño, Medellín activó un plan de respuesta a emergencia, identificando las zonas con mayor riesgo y efectos climáticos intensos.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, las zonas que requieren especial vigilancia son las laderas de las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique), 7 (Robledo) y 8 (Villa Hermosa). A estas se suman los corregimientos de San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado y Santa Elena, donde la reducción de las lluvias y la presencia de vegetación seca podrían facilitar la propagación de incendios forestales.

Según los pronósticos del SIATA y el Ideam, luego de noviembre, las precipitaciones disminuirán progresivamente durante los próximos meses, dando paso a condiciones más secas que aumentan el riesgo de emergencias en las zonas verdes y montañosas de la ciudad.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, hizo un llamado a los ciudadanos para prevenir incendios, especialmente durante las celebraciones de fin de año, cuando aumenta el uso de pólvora.

“Invitamos a la ciudadanía a hacer un uso racional de nuestro recurso hídrico, a cuidar nuestras fuentes hídricas, pero también, en una temporada decembrina, a evitar el uso y manipulación de pólvora. Porque los globos de mecha y los voladores caen en pastos secos”, advirtió el funcionario.

Medellín ha atendido 200 incendios forestales

De acuerdo con el balance de las autoridades, en lo corrido de 2026 se han atendido cerca de 6.500 emergencias en Medellín, de las cuales aproximadamente 200 corresponden a incendios forestales.

Ante este panorama, el Distrito mantiene un monitoreo permanente de las zonas identificadas mediante cámaras térmicas del SIATA, que permiten detectar cambios de temperatura y posibles focos de incendio.

De manera complementaria, los organismos de socorro adelantan inspecciones preventivas y labores de retiro de vegetación seca para reducir la acumulación de material combustible.

Las autoridades reiteraron que cualquier columna de humo o posible incendio forestal debe reportarse de inmediato a la línea de emergencias 123, con el fin de facilitar una respuesta oportuna de los organismos de socorro.