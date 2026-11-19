Medellín

La Caja de Compensación Comfama se convirtió en la accionista mayoritaria de Hola Doctor, una Institución Prestadora de Servicios de Salud especializada en telemedicina.

Este hito se logró luego de adquirir un 50 por ciento adicional al 20 por ciento que ya tenía desde el año 2020 en esta IPS que nació en la Universidad CES de Medellín.

Cifras de atención

Durante los más recientes seis años, esta plataforma ha atendido a más de 3.2 millones de pacientes, por medio de consultas virtuales en medicina general, psicología, pediatría y dermatología, y desarrolló servicios de atención presencial-virtual, la Red de Amor y Cuidado y la gestión médica centralizada.

En los más recientes dos años, esta alianza ha generado 288.457 gestiones médicas centralizadas, 102.116 citas de psicología y 97.870 casos de atención en dermatología con herramientas de telemedicina.

Tecnología al servicio de la salud

Gustavo Escobar, responsable de Salud y Cuidado en Comfama, dijo que “con Hola Doctor hemos aprendido que la tecnología puede ayudarnos a superar barreras y facilitar el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad”.

Desde esta Caja de Compensación explicaron que esta inversión, además de ser una apuesta por la tecnología, busca potenciar las nuevas formas de cuidar la vida de los antioqueños.

Para el responsable de Comfama, el objetivo de convertirse en socia mayoritaria es “conectar mejor la atención virtual con nuestra red presencial, fortalecer la prevención y avanzar hacia un cuidado más continuo y cercano para las familias”.

Decisión adoptada por el Consejo Directivo

El Consejo Directivo de Comfama aprobó este año la adquisición del 50 por ciento adicional de Hola Doctor.

Desde esta entidad aclararon que esos recursos están por fuera de la compensación familiar y permiten seguir trabajando en cuidado, salud y bienestar, que actualmente son ejes misionales de la Caja.

Ampliación de atención en salud

Con esta inversión y al convertirse en socia mayoritaria, se amplía la capacidad que tiene esta caja de compensación para la atención en salud, que incluye 52 sedes físicas y la Clínica Panamericana en Urabá.

La red de atención en salud atiende a más de 2 millones de afiliados de Comfama y EPS Sura.

Paola Cristina Giraldo, gerente de Hola Doctor, aclaró que “esta nueva etapa nos permite seguir haciendo fuerte la telemedicina, esa posibilidad de conexión entre profesionales de la salud y pacientes que garantiza la atención con privacidad y oportunidad”.

Esta estrategia de atención en salud, por medio de telemedicina, logró en el año 2025 el reconocimiento con el galardón de salud “Experiencias que transforman vidas”, entregado por la Alcaldía de Medellín.

La solución tecnológica

Esta IPS y su plataforma permiten conectar de manera segura al profesional en salud y al paciente, pero, adicionalmente, almacena y permite la visualización de la historia clínica, la prescripción y el seguimiento, bajo estrictos estándares de calidad y confidencialidad.

Desde Hola Doctor enfatizaron que la telemedicina es esa posibilidad de conexión entre un profesional de la salud y un paciente mediada por una plataforma que garantice conectividad, privacidad y la posibilidad de emitir órdenes médicas.

Esta nueva adquisición permite mejorar esta alianza que optimiza recursos y mejora la resolutividad por medio de la virtualidad, que atiende lo que puede solucionarse de forma remota, y la presencialidad se concentra en los casos que realmente lo requieren.