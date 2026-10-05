“El problema no es dónde está Miguel Quintero, sino con quién se puede comunicar”: fiscalía

Medellín

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de apelación del abogado de la víctima del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la fiscalía, quienes manifestaron no estar de acuerdo con la detención en su vivienda de Miguel Quintero y libertad para Sebastián Ortega. Pese a la exposición de los argumentos y la respuesta de los abogados defensores de los imputados, no se decidió y serán otros jueces penales los que decidirán si se revoca o se mantiene dicha decisión.

Durante la diligencia, la Fiscalía, el abogado de la defensa de las víctimas y la Procuraduría coincidieron en que con la detención domiciliaria de Miguel Quintero no se tiene control de que el procesado no interfiera en el proceso, ya que todas las acciones que se le sindican las hizo mediante terceras personas. Además de que no podría controlar qué tipo de personas lo visitan en su casa.

“El riesgo en este caso no radica en el lugar donde se encuentre el imputado, sino en la posibilidad de comunicarse y de actuar a través de otros, tal como lo hizo durante el despliegue de las de las conductas que fueron objeto de investigación y de reproche penal en la audiencia de formulación de imputación. Así se advirtió desde la solicitud de medida y así lo reitera la fiscalía. El problema no es dónde está Miguel Quintero, sino con quién puede comunicarse y a través de quién puede actuar”, manifestó la fiscal 77 de las tareas especiales con hechos de corrupción de Medellín relacionados con la función pública.

Durante las diferentes intervenciones, los abogados defendieron los puntos expuestos en las audiencias anteriores, como las pruebas, y trataron de desmentir los puntos sustentados por la fiscalía y el abogado de la víctima.

Tanto el abogado Santiago Trespalacios, apoderado de Miguel Quyintero, como Billy Torres, defensor de Sebastián Ortega, solicitaron al juez 27 penal municipal de control de garantías no tener en cuenta los argumentos de la fiscalía y la alcaldía, por lo que se espera que se programe la audiencia para definir los puntos acogidos por el juez y que serán enviados al que se designe por reparto.

Miguel Quintero rompe el silencio

Precisamente, mientras la fiscal exponía su argumentación de por qué Miguel Quintero debía ir a la cárcel y no a prisión domiciliaria, el imputado en su cuenta de X hizo público un video en el que manifestó que es un perseguido político y que confía en la justicia ante la que, según él, demostrará que es inocente.

“Estoy seguro de que, en juicio, podré demostrar que nunca he tocado un solo peso público. Por perseguir a mi hermano, he terminado pagando yo las consecuencias. No hay una sola prueba contra mí, solo la aclaración sin corroboración de un señor que solo tuvo que decir. Me reuní con Miguel entre el 2022 el 2023. Ni un chat, ni una grabación, ni un documento, ni un análisis de antena, nada”.

En el video también menciona la casa que construyó en Copacabana; dice que es prefabricada, que no cuesta lo que dicen en redes sociales, en cuanto al carro y el reloj de alta gama que habría comprado. Dice que el Ferrari es prestado y el reloj chiviado. Es su versión de los hechos que siguen siendo investigados.