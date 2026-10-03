Supersalud anuncia revisión de cartera y facturación de EPS y hospitales en Antioquia

Medellín, Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud anunció una revisión de los problemas de cartera y facturación que afectan a hospitales y clínicas de Antioquia, además de un diálogo directo entre los interventores de las EPS y los prestadores del departamento. El anuncio se produjo durante una jornada de trabajo en Medellín que reunió a usuarios, asociaciones de pacientes, hospitales, clínicas, EPS y autoridades territoriales.

Más de 30 representantes de hospitales y clínicas expusieron ante la superintendente María Andrea Godoy Casadiego las principales dificultades que enfrentan en la prestación de los servicios y plantearon alternativas de solución. La entidad también anunció un mayor seguimiento a las EPS intervenidas, sus diagnósticos, planes de acción y sistemas de información.

Supersalud revisará situación de las EPS intervenidas

Durante la jornada, la Superintendencia explicó a las EPS que operan en Antioquia las acciones de supervisión que adelanta, entre ellas el seguimiento al giro directo, las alertas tempranas y la aplicación de los recursos.

Godoy cuestionó además que las intervenciones administrativas se prolonguen sin resolver los problemas que dieron origen a estas medidas.

“Las intervenciones administrativas se convirtieron en una medida que, lejos de resolver los problemas, terminó prolongándolos en el tiempo. Una intervención debe servir para diagnosticar, corregir y tomar decisiones, no para convertirse en una solución permanente”.

La funcionaria también sostuvo que los problemas del sistema no pueden ser atendidos únicamente desde el Estado y pidió una mayor coordinación entre EPS, hospitales, usuarios y autoridades.

“La crisis que está atravesando el sistema no se soluciona solamente con la actuación desde el Estado o de un solo actor. Necesitamos que todos colaboren en la solución de los problemas, realicen las funciones que tienen que realizar y pongan un esfuerzo de parte de cada uno para poder salir de esta situación y garantizarle el derecho a la salud a las personas”.

En paralelo, la Supersalud acordó con asociaciones de usuarios fortalecer su Regional en Antioquia y la Red de Controladores, así como establecer un canal directo con las organizaciones de pacientes para hacer seguimiento a las dificultades que reporten frente a las EPS.