Más de 100 modelos de vehículos se reunirán en Expocar 2026 en Plaza Mayor en Medellín

Medellín

Fenalco Antioquia y Prisma Gestión Empresarial programaron entre el 23 y el 25 de octubre en Plaza Mayor el evento Expocar 2026, que tendrá la presencia de más de 100 marcas, 85 expositores y 200 vehículos.

Este evento tendrá en el mismo escenario una exhibición comercial, experiencias de velocidad, relacionamiento, circuito de medios y test drive, y se convierte en una plataforma para impulsar el sector automotriz.

Cifras recientes

Según el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, “en septiembre de 2026 Antioquia registró 6.531 vehículos nuevos matriculados, lo que representa un crecimiento del 39,7 % frente a las 4.674 unidades del mismo mes de 2025”.

En lo que va corrido del año, Antioquia alcanzó 47.924 vehículos matriculados, evidenciando un aumento del 50,3 % frente a las 31.889 unidades registradas durante el mismo periodo del año anterior.

En el informe de Fenalco y la ANDI se destaca que el comportamiento en Medellín y el Valle de Aburrá también fue positivo. En septiembre se matricularon 6.192 vehículos nuevos, un incremento del 40,1 % frente a las 4.421 unidades del mismo mes de 2023.

“Entre enero y septiembre, el área metropolitana acumuló 45.331 vehículos matriculados, con un crecimiento del 51,2 % frente a las 29.977 unidades registradas en el mismo periodo de 2025”, indica este informe.

Habrá competencia internacional

Esta feria contará con 63 eventos, incluyendo una competencia internacional de ‘Latin Wrapper’ o de personalización y estética vehicular, que reunirá a instaladores, entusiastas y marcas líderes del sector para aplicar estos elementos a los vehículos.

La competencia tendrá jueces expertos de Estados Unidos, México y Chile, quienes estarán presentes en el evento.

Experiencia inmersiva

Según los organizadores, este evento será una experiencia inmersiva con los más de 200 vehículos de exhibición, que busca potenciar la dinámica del sector automotriz y que ofrecerá una pasarela especial donde se mostrarán novedades de este mundo de los automotores.

En el evento se tienen previstas tres revelaciones vehiculares sorpresa diarias conocidas como “destapes”.

Principales marcas vendidas en Colombia

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco en Antioquia, explicó que “encontramos que para Colombia pasamos de 21.285 vehículos en agosto 2025 a 27.124 nuevos vehículos en agosto 2026, representando una variación del 27.4%. Cuando analizamos el acumulado entre enero y agosto 2025 versus enero y agosto 2026, encontramos que esa variación acumulada es de 42.1%. Las principales marcas que se movieron en El País fueron Kia, Toyota, Renault, Tesla y Chevrolet”.

Regreso luego de 8 años

Guillermo Pajón Carmona, director de Autoshow Expocar 2026, indicó que “desde hace 8 años la ciudad de Medellín estaba esperando nuevamente tener en el recinto de Plaza Mayor una gran feria del sector automotriz que invitara a todos los concesionarios y a todos los apasionados por los vehículos en un gran evento”.

Agregó que esta versión permite la unión de Fenalco Antioquia y Prisma Gestión Empresarial para lograr este evento con “120 expositores, 45 marcas de vehículos de los concesionarios más representativos del país, con la muestra comercial de personalización y más de 200 vehículos, alta gama, clásicos antiguos.

Los asistentes podrán conocer diferentes alternativas, comparar modelos, tecnologías, características y tomar decisiones informadas sobre el vehículo que desean adquirir.

Programación para toda la familia

Durante el evento se tiene previsto que los asistentes encuentren un área de experiencias equipada con simuladores X-Tream Cars, carros radiocontrolados y el espacio AutoShow Kids para los menores.