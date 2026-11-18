Terminó el año para la Selección Colombia. Con el empate de la Tricolor en su visita a Chile se cerró un 2026 que tuvo como gran atracción el Mundial, al que el equipo llegó con ilusión de alcanzar nuevamente, como mínimo unos cuartos de final, pero que los penales terminaron lapidando las aspiraciones.

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Sin embargo, después de la Copa del Mundo y la salida de referentes como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, el equipo entró en una renovación de plantilla que, a su vez, parece que ha cobradoo la beuna exhibición de fútbol.

El balance de Colombia en 2026

La Tricolor comenzó el año en marzo, con el camino de preparación para el Mundial. Sus primeros partidos fueron derrota contra Croacia (2-1) y ante Francia (3-1). Pero en visperas de la Copa del Mundo, las victorias adornaron la ilusión que implicaba regresar a una cita de esta magnitud, luego de ganarle a Costa Rica 3-1 en Bogotá y a Jordania 2-0 ya en territorio estadounidense.

Ya en el Mundial, llegaron dos victorias que alimentaron mucho más el anhelo de una gran participación, al derrotar 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a Congo. Contra Portugal fue, quizás, el mejor partido del año de la Tricolor y, si bien no se pasó del empate 0-0, se mereció la victoria, aunque finalmente bastó para ganar el Grupo K.

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El hecho de terminar líderes hizo que se evitara a Croacia en 16vos de final, por lo que el rival fue Ghana, al que se venció 1-0 con anotación de Jhon Arias. El destino puso a Suiza en el camino para los octavos de final, al que también se le hizo un buen encuentro, pero nuevamente aparecieron los fantasmas de la falta de definición. Los penales volvieron a ser el verdugo y hasta ahí llegó el sueño.

El adiós a James Rodríguez y Juanfer Quintero

El primero en dejar un mensaje de incertidumbre fue Juan Fernando Quintero, quien tras el partido contra Suiza aseguró que era momento para nuevas generaciones. Meses después se confirmó que daba un paso al costado de la Tricolor.

Antes conocerse la primera convocatoria post Mundial, el turno fue para James Rodríguez. El histórico ‘10′ también entendió que había llegado la hora de decir adiós al equipo para el que más jugó en su carrera. Adiós a las críticas vestido de amarillo, la división entre amor y odios, y con un legado que lo catapulta a ser el mejor jugador en utilizar la camiseta patria.

Llegaron los tres amistosos de septiempre-octubre, con Jhon Arias como el nuevo ’10′, caras nuevas y la clara intención de iniciar la renovación de jugadores, con aparición de hombres como Matías Orozco, Óscar Perea, Camilo Durán, entre otros. Empate con México 1-1, derrota frente a Paraguay 1-0 y triunfo contra Perú 2-0.

Finalmente, los amistoso a “ida y vuelta” contra Chile. Con una pobre presentación en Cali, victoria por 1-0, y similar camino futbolístico en Santiago para el 0-0 con el que se cerró el año.

14 partidos

7 victorias

3 derrotas

4 empates

Jhon Arias, el máximo goleador del año con 4

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“Un equipo en construcción”

Es clara la renovación generacional que pretende Néstor Lorenzo. También es autocrítico al asegurar que pretende jugar mejor, así como dejó claro que este es un equipo en construcción para competir.

“Nosotros tenemos muchos jugadores con mucho futuro, con mucho talento, pero que a lo mejor no son titulares indiscutidos en sus clubes. Estamos insistiéndoles a ellos mismos para que se hagan más protagonistas en sus clubes, y bueno, se está construyendo un equipo para competir”, dijo tras el último partido ante Chile.

Para terminar, Colombia regresó al top 10 del ranking FIFA luego de dos años. La Tricolor cerró el año en la décima casilla, algo que de momento es simbólico, pero que invita a una mejoría de cara a lo que será las primeras fechas FIFA del 2027 (en marzo) para preparar el nuevo formato de eliminatorias que estaría empezando el septiembre.