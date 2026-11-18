Once titular de la Selección Colombia en su empate 0-0 ante Chile EFE/ Javier Torres / Javier Torres

La Selección Colombia se despidió este martes del 2026 en el Estadio Monumental David Arella de Santiago, casa del Colo Colo, donde empató 0-0 en su segundo compromiso amistoso ante Chile.

El balance ante La Roja fue de un triunfo y un empate; no obstante, el argentino Néstor Lorenzo tendrá muchas cosas que analizar, tanto desde el juego como el balance de los nuevos jugadores que ingresaron al grupo para este par de compromisos.

Regreso al Top 10 del Ranking FIFA

El martes también cerró el fútbol de selecciones en el mundo, al menos el de selecciones masculinas absolutas en fechas oficiales. La FIFA publicó este mismo miércoles a primera hora la última actualización de su Ranking en lo corrido del año.

La Selección Colombia ascendió una casilla más en el escalafón mundial, ubicándose en la décima posición del listado y regresando al Top 10 tras más de dos años. La última vez que figuró entre los 10 mejores países del Ranking fue el 3 de julio del 2024, justo después de coronarse subcampeona de América.

El ascenso de Colombia es una de las principales novedades del Ranking FIFA, junto a la remontada de Marruecos, quien subió dos posiciones para ubicarse, por encima de Brasil y Portugal. México también cayó tres posiciones y ahora figura 13.

Así las cosas, los dirigidos por Néstor Lorenzo se mantienen por delante en el escalafón de selecciones que son potencias como Alemania (11), Italia (14) y Uruguay (20), por citar algunas.

Posiciones Ranking FIFA

Las cuatro primeras posiciones del Ranking FIFA no sufireron modificaciones, manteniéndose en lo más alto la selección de España, vigente campeona del mundo. Argentina es segunda, Francia figura en la tercera posición; mientras que Inglaterra se ubica cuarta.