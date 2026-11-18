Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia, abandonó el campo de juego en camilla / EFE.

La Selección Colombia tuvo un empate “costoso” ante la selección de Chile en Santiago, en juego que dio cierre al 2026 del combinado nacional. El partido, que terminó 0-0, dejó como grandes alarmas las lesiones de Gustavo Puerta y de Dávinson Sánchez.

El primero en retirarse del campo de juego fue Dávinson, quien sufrió un fuerte golpe en el hombro derecho, siendo sustituido por Jhon Janer Lucumí a los 24 minutos del encuentro.

También en el primer tiempo, sobre los 39 minutos, llegó la lesión de Gustavo Puerta, una acción desafortunada en la que el volante vallecaucano fue impactado por César Pérez por la espalda, ocasionándole una lesión en la rodilla izquierda.

De inmediato se encendieron las alarmas por la situación de Puerta, quien debió ser retirado del terreno de juego en camilla, ante claras muestras de dolor y en medio de las lágrimas. El jugador del Olympiacos, de 23 años, fue llevado de inmediato a un centro médico.

Primer parte médico sobre Gustavo Puerta

A pesar de las impactantes imágenes, los primeros reportes sobre Gustavo Puerta descartan alguna lesión de gravedad en el volante vallecaucano. Según informó, César Augusto Londoño, el mediocampista sufrió una distensión en la rodilla.

A la espera de que se le realicen otras pruebas, el volante vallecaucano estaría entre mes y medio y dos meses fuera de las canchas. El proceso de recuperación lo realizaría de la mano del Olympiacos en Grecia.

Puerta ha disputado 13 partidos con el Olympiacos en lo corrido de la presente temporada. Con el Racing de Santander, alcanzó a jugar otros tres partidos por LaLiga de España, justo antes de ser transferido.