Lorenzo tras derrota de Colombia: “La cancha estaba muy mala y le costó a los muchachos adaptarse”. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

La Selección Colombia sufrió un duro revés en su segunda salida por la fecha FIFA. Este viernes 2 de octubre, el cuadro nacional cayó por la mínima diferencia (0-1) contra Paraguay en Nueva Jersey.

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La única anotación del compromiso llegó sobre los 56 minutos de partido, tras un error de despeje del capitán Dávinson Sánchez que fue aprovechado por Hugo Benítez. Aunque su primer remate fue atajado hábilmente por el guardameta Aldair Quintana, el rebote le cayó justo para abrir el marcador.

Con este resultado, Colombia sigue sin poder ganar en este parate internacional. Inicialmente igualó a un tanto (1-1) con México en Baltimore y ahora cayó frente al seleccionado paraguayo. La mala racha intentará frenarla el martes 6 de octubre ante Perú en Miami.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa luego del Colombia vs Paraguay?

Finalizado el encuentro entre colombianos y paraguayos, Néstor Lorenzo acudió a rueda de prensa para dar su balance del encuentro amistoso. En primera instancia, el seleccionador nacional admitió que no se jugó bien y hubo muchos errores “infantiles” que le permitieron al rival hacer daño, pero reconoció también que hubo aspectos a destacar bajo el nuevo módulo.

“Hacía rato que teníamos ganas de probar otro sistema, porque habíamos iniciado siempre con línea de cuatro, salvo en Ecuador un partido de Eliminatorias, que jugamos con línea de tres con Jhon Arias como carrilero derecho. Queríamos hacerlo porque los laterales que tenemos y los centrales están ya acostumbrados a jugar con ese sistema. Lo que pasa es que nos costó aceitar la salida, nos dejamos presionar, cometimos muchos errores y jugamos contra un equipo que viene de jugar un Mundila, que ha sido muy trabajado y nos complicó”, señaló inicialmente Lorenzo.

Y complementó al respecto: “La idea era tener profunidad y progresión con los laterales. Al tener la pelota nunca defendimos con cinco, siempre tuvimos los laterales bien subidos... Perdimos pelotas muy simples, algo que generalmente no nos pasa, entonces esa fue una de las cosas que nos pasó en la salida desde abajo; a eso sumarle que Paraguay presionó bien y cuando nos obligaba a tirar largo, tiene dos centrales que van muy bien arriba”.

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Incluso, el DT reveló que los mismos futbolistas le comentaron, luego de la entrada en calor previo al compromiso, que “la cancha estaba muy mala” y en dicho sentido a los inicialistas “les costó adaptarse”.

Finalmente, en cuanto a los debutantes en la Tricolor, Néstor Lorenzo reconoció que hubo errores aprovechados por el elenco paraguayo, aunque dichas descocentraciones fueron también de los experimentados. Por lo pronto, “estamos en construcción”.

“Las chances que hubo las dimos nosotros y no solo hablo de los jovencitos, también hubo errores de jugadores mundialistas que le permitieron a Paraguay tener alguna chance”, sentenció.

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Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Adaptación de los debutantes: “Cuando hablo de un entorno favorable, me refiero a encontrar un equipo con una estructura y experiencia, aunque ahora fue distinto porque jugamos con otro sistema. Generalmente, se ha hecho debutar jugadores en un equipo más consolidado, pero como estamos en construcción se hace más difícil, sobretodo si el resultado no te ayuda. Pero tenemo que dejar de lado eso y pensar en lo que individualmente cada jugador no está dando y lo que a futuro puede aportar cuando el equipo tenga los 7-8 jugadores del esquema fijo”

Agradecimiento con la afición: “A la gente de Colombia solo le tengo agradecimiento por como ha seguido al equipo, por la ilusión que han tenido y la pasión que tioene cada vez que jugamos. Agradecerles que nos sigan y pedirles que crean. Los aficionados no han criticado el proceso, porque son agradecidos”.