La Selección Colombia terminó su calendario de 2026 con un balance positivo en la doble fecha FIFA de noviembre. La Tricolor enfrentó en dos oportunidades a Chile, consiguió una victoria por 1-0 en Cali y empató sin goles en Santiago, en una serie que también sirvió para observar nuevas alternativas de cara al próximo ciclo eliminatorio.

Más allá de los resultados, los dos compromisos dejaron actuaciones individuales para destacar. El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo aprovechó estos encuentros para probar futbolistas, modificar la estructura del equipo y darle oportunidades a jugadores que buscan consolidarse en la Selección. Entre los nombres más sobresalientes estuvieron Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Gustavo Puerta, Dávinson Sánchez y Jefferson Lerma.

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Jhon Lucumí, el más destacado de Colombia

El defensor de la Juventus fue el futbolista mejor calificado de la Tricolor durante esta doble jornada. Aunque no fue titular en el primer compromiso, ingresó para el segundo tiempo frente a Chile en Santiago, luego de la lesión de Dávinson Sánchez, y respondió en una defensa que consiguió mantener su arco en cero.

Su presencia aportó seguridad en la última línea y permitió mantener el orden defensivo ante los intentos del conjunto chileno. Su rendimiento terminó siendo el más destacado entre los jugadores colombianos de acuerdo con las calificaciones de los dos amistosos.

Daniel Muñoz, protagonista en ataque y defensa

El lateral derecho fue otro de los futbolistas importantes durante los dos encuentros. En Cali tuvo participación directa en el gol de la victoria, con una proyección por su banda y un centro que terminó en el autogol de Guillermo Maripán al minuto 34.

En Santiago volvió a ser titular y mantuvo su protagonismo. Incluso provocó el penalti que Luis Javier Suárez desperdició en el primer tiempo, después de una infracción dentro del área. Su capacidad para proyectarse al ataque y cumplir con sus responsabilidades defensivas lo convirtió en una de las alternativas más regulares de Colombia.

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Gustavo Puerta, una alternativa en el mediocampo

El mediocampista también dejó buenas sensaciones durante la doble fecha FIFA. Fue titular en los dos compromisos y sumó minutos importantes en el funcionamiento del equipo, especialmente en la zona de recuperación y distribución.

Sin embargo, su participación en Santiago terminó antes de lo esperado. Puerta tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 42 por una lesión, convirtiéndose en una de las dos bajas físicas que sufrió Colombia durante el primer tiempo. Pese a ello, su rendimiento lo ubicó entre los jugadores mejor calificados de la convocatoria.

Dávinson Sánchez, seguridad en la defensa

El defensor central fue uno de los hombres de confianza de Lorenzo durante estos amistosos. En el primer partido tuvo una intervención determinante al minuto 22, cuando despejó un balón sobre la línea y evitó lo que pudo ser el gol de Chile.

También fue titular en Santiago, aunque tuvo que salir lesionado al minuto 23, situación que obligó al cuerpo técnico a modificar anticipadamente su defensa. Su experiencia y capacidad para responder en momentos de presión fueron aspectos importantes durante su participación.

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Jefferson Lerma, equilibrio en la mitad de la cancha

El mediocampista completó el grupo de los cinco futbolistas mejor calificados de Colombia en esta doble jornada. Fue titular en ambos encuentros y aportó equilibrio en la mitad de la cancha, especialmente en las labores de recuperación y contención.

Su presencia permitió darle respaldo a los jugadores con características más ofensivas y mantener el orden en el mediocampo. Aunque su calificación fue la más baja entre los cinco destacados, su continuidad y experiencia siguen siendo aspectos importantes para el funcionamiento del equipo nacional.

De esta manera, Colombia cerró sus compromisos de 2026 con un balance de una victoria y un empate frente a Chile. La doble fecha dejó conclusiones positivas para Néstor Lorenzo, especialmente por el rendimiento de varios habituales y la posibilidad de evaluar nuevas alternativas para el futuro de la Tricolor.

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