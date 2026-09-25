Selección Colombia definió quién lucirá la camiseta número 10, tras retiro de James Rodríguez

James Rodríguez durante su participación en la Copa el Mundo con Colombia. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images) / Julian Finney - FIFA

Este sábado la Selección Colombia volverá a escena. En Baltimore, el combinado nacional disputará su primer partido luego de lo que fue su participación en la Copa del Mundo.

Este y los próximos juegos (Perú y Paraguay), servirán para que Néstor Lorenzo pruebe varios jugadores. 10 futbolistas que nunca habían sido tenido en cuenta hacen parte de la convocatoria; así como también será el primer partido sin varios hombres habituales en la Selección.

¿Quién tendrá la camiseta número 10?

Uno de los jugadores que ya no será tenido en cuenta por la Selección Colombia es James Rodríguez, quien, a través de sus redes sociales, anunció su despedida del combinado nacional con un emotivo video.

La partida de James, deja disponible una camiseta que históricamente le perteneció durante los últimos años, la número 10. Dicho dorsal ya tiene nuevo dueño, al menos durante los próximos tres compromisos.

Según se pudo conocer, la camiseta número 10 de la Selección Colombia será heredada al chocoano Jhon Arias, jugador del Palmeiras de Brasil y hombre habitual en el 11 inicial de Néstor Lorenzo.

En 43 partidos disputados con la Selección desde el año 2022, Jhon Arias registra siete goles marcados y cinco asistencias. El volante sumó una anotación contra Ghana, en el partido por los 16avos de final del pasado Mundial del 2026.

Números en el Palmeiras

Desde su regreso al fútbol brasileño, ahora como jugador de Palmeiras, Arias registra 41 partidos disputados en todas las competencias, ocho goles marcados y cinco asistencias, siendo titular indiscutido en el equipo de Abel Ferreira.