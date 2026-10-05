Gobernadores piden revisar categorías regionales, tras aumento del 23 % del salario mínimo en 2026

La Federación Nacional de Departamentos (FND) pidió al Gobierno nacional y al Congreso revisar la forma en que se determina la categoría fiscal de los departamentos, debido al impacto que tuvo el aumento del salario mínimo de 2026.

El salario mínimo pasó de $1.423.500 a $1.750.905, un incremento del 23 %. Como las categorías de los departamentos se calculan teniendo en cuenta el número de salarios mínimos que representan sus ingresos, los valores en pesos de los límites también aumentaron.Le puede interesar: Gobernador de Antioquia respalda la protesta pacífica, pero pide intervención ante actos violentos

El salario mínimo pasó de $1.423.500 a $1.750.905. Como la categorización se establece teniendo en cuenta el número de salarios mínimos que representan los ingresos de los departamentos, los valores de referencia en pesos también aumentaron.

Por ejemplo, el límite de ingresos para la primera categoría pasó de aproximadamente $242.000 millones en 2025 a $297.656 millones en 2026, un aumento cercano a $55.600 millones.

La FND explica que esto puede generar una situación en la que un territorio aumente sus ingresos, pero pierda margen para mantenerse en determinada categoría si el crecimiento de su recaudo es inferior al incremento del salario mínimo.

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“Después de más de 25 años, consideramos oportuno evaluar, mediante un diálogo constructivo, si su metodología sigue siendo la más adecuada para medir las capacidades fiscales de departamentos con realidades muy diferentes”, señaló el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera.

La FND aclaró que la categoría fiscal no es un ranking para decir cuáles departamentos son mejores o peores. Se trata de una clasificación utilizada principalmente para establecer reglas presupuestales y límites al gasto de las administraciones departamentales.

Por eso, la Federación considera necesario actualizar la metodología establecida hace más de 25 años por la Ley 617 de 2000.

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La FND aclaró que la categoría fiscal no determina cuáles territorios son mejores o peores. Es una clasificación con efectos principalmente presupuestales y administrativos, como los límites al gasto de funcionamiento.