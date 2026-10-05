Crece la polémica en el Congreso por semana de receso y falta de debates

El Senado y la Cámara no sesionarán normalmente en medio de la semana de receso. / Cristian Bayona

El Congreso no sesionará normalmente esta semana. Ambas cámaras resolvieron tomarse parte de la semana de receso escolar con la promesa de reponer los días no laborados. De acuerdo con varios legisladores, la pausa servirá para pasar tiempo con sus familias, pero también para adelantar gestiones en las regiones.

Sin embargo, más allá de la polémica de lo que para muchos es un nuevo descanso para los legisladores, sobre la mesa está la baja productividad en este periodo, que arrancó el pasado 20 de julio.

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De acuerdo con el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, en las últimas sesiones plenarias están “trabajando casi un proyecto por día”, un ritmo muy bajo. Según el legislador, se gasta buena parte del tiempo en las intervenciones y no en los debates de fondo.

De hecho, tanto en Senado como en Cámara se han suspendido varias votaciones por la falta de quórum decisorio. A esto se suma que varios congresistas no están llegando a tiempo, por lo cual se retrasan las jornadas.

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“Se abre el registro puntualmente, pero los senadores llegan media hora o una hora después, entonces quieren hablar y así no podemos avanzar. Ojalá podamos ser más puntuales”, advirtió el primer vicepresidente del Senado, Manuel Virgüez.

Para varios legisladores, el problema del bajo ritmo de trabajo radica en que no hay una línea clara de trabajo, en buena medida porque el gobierno de Abelardo de la Espriella no ha radicado una agenda. Aunque el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha prometido la radicación de articulados desde hace varios días, estos aún no han llegado.

También lea: Cabal llega al Partido Republicano de cara a las regionales: ¿unidad o división en la derecha?A este Congreso le queda pendiente la discusión del Presupuesto de 2027 en las plenarias; la votación final se haría en la semana del 13 al 16 de octubre. Y en cuanto a la agenda del gobierno que está pendiente de radicación, se espera que en los próximos días se presenten las iniciativas de la ley de sometimiento, la ley de Orden Público, el estatuto antiterrorista, un paquete de transparencia legislativa, una ley de experimentación territorial (para revisar los giros de recursos a las regiones), entre otras propuestas.