Consejo de Estado confirma elección de Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena

El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, negó las pretensiones de la demanda que buscaba anular la elección de María Margarita Guerra Zúñiga como gobernadora del Magdalena. La decisión fue adoptada mediante una sentencia de única instancia fechada el 1 de octubre de 2026.

El proceso judicial se originó tras las elecciones atípicas del 23 de noviembre de 2025, convocadas luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección del anterior gobernador para el periodo 2024-2027. Los demandantes cuestionaron las condiciones en las que se adelantaron los escrutinios, así como el trámite de las reclamaciones presentadas durante el proceso electoral.

Al estudiar los argumentos, la Sección Quinta concluyó que no se acreditaron los vicios de nulidad alegados. Según la providencia, los escrutinios se desarrollaron respetando los principios de publicidad y acceso de los interesados, mientras que las reclamaciones recibieron el trámite correspondiente conforme a las normas electorales. El tribunal también señaló que una solicitud relacionada con la entrega de la credencial fue presentada después del cierre del escrutinio.

Tras conocerse la decisión, la gobernadora se pronunció en sus redes sociales y afirmó: “Hoy el Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, ratificó y confirmó mi elección como gobernadora del Magdalena”.

La mandataria agregó que continuará ejerciendo el mandato hasta diciembre de 2027 y agradeció a Dios y a los habitantes del departamento por la confianza depositada en ella.