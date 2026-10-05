Lula Da Silva vs. Bolsonaro en Brasil: ¿Cuál fue la diferencia de votos en primera vuelta?

Este domingo, 4 de octubre, Brasil llevó a cabo la primera vuelta de elecciones presidenciales, en una jornada marcada por la alta polarización política que atraviesa el país.

En esta ocasión, 12 candidatos se encontraban en la disputa para asumir la presidencia desde el próximo 1 de enero de 2027 hasta el 1 de enero del 2031. Aunque la contienda estuvo principalmente concentrada entre el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador de derecha Flávio Bolsonaro.

La polarización entre ambos sectores también se reflejó en las encuestas previas a la jornada electoral. Lula y Bolsonaro se mantuvieron como los principales favoritos durante la campaña. De hecho, la última encuesta de Datafolha, publicada antes de las votaciones, ubicaba a Lula como el líder de la contienda con el 45 % a favor frente al 40 % de Bolsonaro.

Tras el cierre de las urnas, los resultados dejaron a Flávio Bolsonaro y Luiz inácio Lula da Silva como los dos candidatos más votados de la primera vuelta y, dado que ninguno de los aspirantes a la presidencia logró conseguir pasar la mitad de los votos válidos, ambos avanzaron a la segunda vuelta.

De acuerdo con los datos entregados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), con el 99,99% de los votos escrutados:

Flávio Bolsonaro lideró las votaciones y es el primer candidato en pasar a la segunda ronda con 56.104.268 votos, lo que corresponde al 47,03% de los votantes.

lideró las votaciones y es el primer candidato en pasar a la segunda ronda con lo que corresponde al Lula, por su parte, consiguió ser el segundo más votado con 53.876.617 votos, equivalentes al 45,16%.

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Resultados elecciones Brasil 2026

La diferencia entre los dos candidatos fue de 2.227.651 votos a favor de Bolsonaro. En términos de porcentaje, la distancia entre los dos candidatos es del 1.87%, dado que Bolsonaro obtuvo 47.03% y Lula 45.16% de los votos válidos.

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¿Cuántos votos fueron en blanco y anulados?

El total de votantes está cerca de los 125.272.513 según el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE); de estos:

2.300.781 votos fueron en blanco y corresponden al 1,84% de los votantes.

y corresponden al Mientras que 3.674.149 votos quedaron anulados y que en porcentaje corresponde al 2.93%.

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Quién es Flávio Nantes Bolsonaro

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: NurPhoto / Colaborador) / NurPhoto Ampliar Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: NurPhoto / Colaborador) / NurPhoto Cerrar

Bolsonaro, nacido en Resende, Río de Janeiro, en 1981 (45 años), es abogado y político brasileño. Es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y pertenece al Partido Liberal. Desde 2019 ocupa un puesto como senador por Río de Janeiro, con mandato vigente hasta 2027. Compite por la presidencia por primera vez y tiene como fórmula presidencial al diputado federal Alfredo Gaspar (56 años) del partido liberal.

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Quién es Luiz Inácio Lula da Silva

BRASILIA, BRAZIL - SEPTEMBER 14. 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu Ampliar BRASILIA, BRAZIL - SEPTEMBER 14. 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu Cerrar

Lula, nacido en Pernambuco en 1945 (80 años), es uno de los principales dirigentes políticos de Brasil y fundador del Partido de los Trabajadores. Antes de llegar a la Presidencia, fue líder sindical y diputado federal. Ha ejercido la Presidencia en tres oportunidades:

Primer mandato (2003 - 2007).

(2003 - 2007). Segundo mandato (2007 - 2011). Ganó con la reelección en las votaciones del 2006.

(2007 - 2011). Ganó con la reelección en las votaciones del 2006. Tercer mandato (2023 - actualmente). El médico y exgobernador Geraldo Alckmin (73 años) del Partido Socialista Brasileño, sigue siendo el vicepresidente.

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¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Brasil 2026?

La segunda vuelta para las elecciones presidenciales está programada para el 25 de octubre de 2026. En donde Bolsonaro y Lula se disputarán la presidencia de Brasil para el periodo 2027 - 2031.

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