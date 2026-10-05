Gobernador de Antioquia respalda la protesta pacífica, pero pide intervención ante actos violentos

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exige desbloquear las vías por el paro minero en el Bajo Cauca. Foto: Cortesía.

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó las observaciones que se tienen desde este departamento frente al Decreto 003 de 2021, el cual busca ser modificado, para las intervenciones de la fuerza pública en medio de las protestas en nuestro país.

Esta normativa establece el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección de la Protesta Pacífica en Colombia.

¿Qué dice el estatuto?

Dentro de las características que tiene el decreto del año 2021, destaca la primacía del diálogo, ordenando que la mediación y concertación sean los métodos principales antes de cualquier intervención de la fuerza pública.

También indica que debe haber un uso racional de la fuerza, con proporcionalidad, y prohíbe el porte de armas de fuego por parte de la Policía Nacional en manifestaciones pacíficas.

El decreto también establece que debe haber garantías ciudadanas, protegiendo el derecho fundamental a la movilización pacífica y la no estigmatización de quien se está manifestando.

Venció plazo para comentarios

El borrador que presenta el gobierno nacional y cuyo plazo de comentarios venció este domingo, 4 de octubre, busca el equilibrio entre el derecho a la protesta pacífica y la vida, al mismo tiempo que se garantice la salud, la movilidad, el trabajo y la educación.

Busca esta modificación la seguridad y la prestación de servicios públicos esenciales, evitando las afectaciones negativas económicas por el cierre de carreteras en los corredores logísticos del país en medio de bloqueos y paros.

¿Qué cambios podría haber?

Los principales cambios serán los límites al diálogo previo, proponiendo que la Fuerza Pública pueda intervenir de manera más directa si se identifican actos violentos desde el inicio de la manifestación o hay algunos a la infraestructura o se registran bloqueos que afecten los derechos de otras personas.

Tendrá un enfoque de orden público, buscando equilibrar el derecho a la movilización con la libre circulación y protección de bienes públicos y privados.

¿Qué propone el gobernador Andrés Julián Rendón?

En las observaciones que hizo el gobernador de Antioquia al Gobierno Nacional, muestra su respaldo a la protesta pacífica, pero el rechazo a los actos violentos, especialmente en las instituciones de educación superior.

Para el mandatario seccional, “es una modificación necesaria: hay que desamarrarle las manos a la Fuerza Pública. La protesta pacífica es un derecho que debemos garantizar, pero la violencia no puede recibir el mismo tratamiento”.

Desde este departamento se propone actuar ante hechos violentos en universidades y otros centros educativos y crear un artículo específico para estos escenarios, en el que el derecho a la protesta sea ponderado con la integridad de quienes hacen parte de la comunidad educativa, el derecho a la educación de quienes no participan en la manifestación, la continuidad del servicio educativo y la protección de la infraestructura y de los bienes públicos y privados.

Sobre la autonomía universitaria

El gobernador indicó que, frente a este tema, que resulta polémico para las instituciones de educación superior, aclaró que “la autonomía universitaria se respeta, pero no puede convertirse en una barrera para que las autoridades actúen cuando hay actos violentos”.

Para Andrés Julián Rendón, “para los casos en los que se presenten actos violentos o situaciones de flagrancia dentro de estos espacios, la propuesta plantea que la Fuerza Pública pueda actuar sin requerir autorización de las directivas de la institución, bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación”.

Cambios para los Puestos de Mando Unificados

Desde esta parte del país indicaron que actualmente la participación de los departamentos en los Puestos de Mando Unificado, PMU, depende de si la manifestación se desarrolla en varios municipios y, para el gobernador, debería darse por razones de seguridad y orden público, así sea en una sola localidad.